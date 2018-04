La ”Renato Rocchetti” trionfa ai

campionati regionali cross

ATLETICA - Circuito itinerante iniziato ad Ancona alla fine di gennaio. Nei mesi scorsi ecco poi i passaggi maceratesi e civitanovesi dello stesso, il tutto per chiudere con l'epilogo andato in scena a Porto San Giorgio. Agli Under 14 rivieraschi ben tre vittorie sulle quattro tappe disputate

... martedì 3 aprile 2018 - Ore 20:11

PORTO SAN GIORGIO – La conclusione della stagione invernale ha regalato sorrisi in casa dell’Atletica Sangiorgese Renato Rocchetti, con la vittoria del campionato regionale di società di cross ragazzi. Iniziato alla fine di gennaio ad Ancona, il campionato di società giovanile ha fatto tappa nelle settimane successive a Civitanova Marche e Macerata, per concludersi, dopo due mesi, a Porto San Giorgio. Il primo posto degli under 14 sangiorgesi, davanti alla Sef Stamura e all’Atletica Civitanova, non è mai stato in discussione, perché i portacolori dell’Atletica Sangiorgese hanno vinto tre delle quattro prove, oltre al titolo regionale di staffetta. I protagonisti di questo exploit sono Francesco Maria Matteucci, Filippo Tarantini, Pietro Crosta, Lorenzo Lanciotti, Luciano Caporale, Leonardo Zamponi, Francesco Ariozzi, Alessandro Si Youcef ed Eliseo Coccia. Anche le cadette si sono battute con le squadre più forti, meritando alla fine il bronzo con Elena Crosta, Michelle Nardoni, Martina Cuccù, Hiba Daoui, Agnese Fioravanti, Francesca Cuccù, Margherita Ragaglia, Sara Splendiani, Claudia Boccaccini e Giordana Vannini. L’opera degli atleti targati Sangiorgese è stata completata dal terzo posto nella classifica combinata ragazzi e cadetti maschile e femminile.