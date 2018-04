“Il sindaco della tua città”, Franchellucci inizia il tour nei quartieri

PORTO SANT'ELPIDIO - Da lunedì 9 aprile il primo cittadino avvia un giro di incontri con le associazioni di quartiere, si inizia da San Filippo, si chiude il 26 del mese a Cretarola

Entra nel vivo da lunedì sera la campagna elettorale del sindaco uscente Nazareno Franchellucci, con il primo di una serie di incontri nei quartieri di Porto Sant’Elpidio che proseguiranno per tutto il mese di aprile. La corsa per la conferma alla guida della città è partita anche sui manifesti, il volto del primo cittadino ha iniziato a campeggiare negli spazi per le affissioni accompagnato dallo slogan “Il sindaco della tua Città”. Lunedì sera, alle 21.15 da San Filippo (nella sala dell’associazione locale), storicamente un fortino per il centrosinistra cittadino, partirà il primo giro di assemblee con le associazioni di quartiere “per continuare a costruire insieme i prossimi 5 anni” come recita il manifesto del calendario di assemblee nelle varie zone della città. Franchellucci proseguirà giovedì sera a Villa Maroni alla Corva, lunedì 16 sarà la volta del centro sociale di via Pesaro alla Faleriense, mentre giovedì 19 toccherà al centro, alla sede della locale associazione di quartiere. Si completa il tour lunedì 23 aprile con la zona nord, alla sede dell’associazione Marina Picena (l’incontro coinvolge anche la zona Fonte di Mare) in via Liguria, e giovedì 26, a Cretarola.