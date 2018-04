FORMAZIONE - Le studentesse e gli studenti o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, possono presentare al Comune di Fermo l’istanza di accesso alla borsa di studio, entro e non oltre le ore 18 del 12 aprile

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) è stato istituito il “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio” per l’erogazione di borse di studio nell’anno scolastico 2017-2018 a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale.

Il MIUR ha stabilito che le borse di studio saranno erogate dallo Stato, direttamente allo studente, attraverso voucher in forma virtuale associati alla Carta dello studente denominata “IoStudio”.

Ogni studente titolare di una Carta dello Studente “IoStudio” potrà accedere alla propria area riservata del Portale della Carta dello Studente (www.istruzione.it/studenti).

L’importo di ciascuna borsa di studio nella Regione Marche viene determinato in 200 euro.

Gli aventi diritto a presentare istanza di accesso alle borse di studio sono le studentesse e gli studenti, residenti sul territorio regionale, iscritti per l’anno scolastico 2017/2018 presso gli istituti statali e/o paritari della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2018, sulla base della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) 2018, riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza non potrà essere superiore ad 10.632,94 euro, esattamente come per accedere al contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.

I requisiti fondamentali di accesso sono: la residenza dello/a studente/ssa nel Comune dove si presenta la domanda (anche se frequenta una scuola fuori città) e l’Isee.

Le studentesse e gli studenti o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, possono presentare al Comune di Fermo l’istanza di accesso alla borsa di studio, entro e non oltre le ore 18 del 12 aprile 2018.

La domanda, mediante apposita modulistica è reperibile presso l’Ufficio Servizi Scolastici comunale, le Segreterie delle scuole e scaricabile sul sito del Comune di Fermo (www.comune.fermo.it).