BILIARDO - Domani i primi verdetti per decidere i team che accederanno alla Poul finale o ai playout del Regionale di A1 e Interprovinciale di Serie A

FERMO – Circoli, Bar e Bocciofile di varie località del fermano e di tutte le Marche già elettrizzate in vista dei decisivi match dell’ultima giornata di ritorno.

CAMPIONATO REGIONALE A1

Alla fine della stagione regolare il regolamento prevede che le prime otto classificate accederanno ai playoff per la conquista del titolo regionale. Previste tre retrocessioni che interesseranno le ultime due e la perdente dei playout tra le squadre classificate dalla sest’ultima e alla terz’ultima posizione.

Prima dell’ultimo turno c’è solo la certezza matematica di disputare i playoff per le prime sei della graduatoria anche se gli ultimi punti conquistati saranno decisivi per il miglior posto in griglia. Una sola, al momento, la squadra già retrocessa mentre tutto da decidere per la seconda retrocessione diretta e per le squadre che non dovranno sudarsi la salvezza con gli spareggi. Particolarità di questo torneo a quattordici squadre che chi non riesce ad arrivare ai play off dovrà disputare gli spareggi salvezza.

Turni casalinghi per tutte le quattro formazioni del fermano di alta classifica. Di bassa difficoltà quello dell’Azzolino/1 con il Passion Jesi già retrocesso. Insidiosissimi impegni per le altre tre: Officina Caffè, Iron Bar/1 e Monte Urano con formazioni che lottano per evitare gli spareggi retrocessione. In lotta per gli spareggi salvezza e per evitare la retrocessione diretta il Ciotti’s Bar atteso dalla difficilissima trasferta di Corridonia con il Diamanti che aspira a salire al quarto posto.

CLASSIFICA provvisoria: Officina Caffè e Azzolino/1 punti 89, Iron Bar/1 punti 88, Passo Ripe punti 87, Monte Urano/1 e Diamanti punti 85, San Severino punti 75, 14 febbraio punti 71, Passion Trodica punti 69, Cingoli punti 68, punti 66, Ciotti’s Bar-1 e Ponte Rio punti 64, Piceno punti 61, Passion Jesi punti 55.

PROGRAMMA di domani sera: Azzolino/1 vs Passion Jesi, Ciotti’s Bar/1 Campiglione vs Diamanti Corridonia, Iron Bar Fermo/1 vs Passion Trodica, Monte Urano/1 vs Circolo Cittadino Cingoli, Officina Caffè Fermo vs Ponte Rio Trecastelli, Piceno vs Passo Ripe, San Severino vs 14 febbraio Ancona.

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE FM/AP Serie A

Regolamento molto simile al Torneo regionale, con le prime otto classificate che si qualificheranno ai playoff per una sola promozione nel Campionato Regionale. Retrocessione diretta per le due ultime classificate. Playout dal sest’ultimo al terz’ultimo posto che verrà preso in considerazione solo se una o più formazioni del Comitato Provinciale FIBIS Fermo/Ascoli Piceno retrocederanno dal torneo superiore.

Fermo 2000/1 ad un passo dalla conquista del primo posto finale e certa dei play off insieme ad altre cinque formazioni. Retrocessioni dirette già assegnate come tre su quattro sono le squadre certe che dovranno evitare la retrocessione dopo gli spareggi.

CLASSIFICA provvisoria: Fermo 2000/1 punti 117, Azzolino/2 punti 113, Bar Piccadilly punti 103, Villa Vitali/1 punti 98, Porto Sant’Elpidio/2 punti 97, Ciotti’s Bar/2 punti 95, Iron Bar/2 punti 92, Moderno/1 punti 89, Bar Italia punti 87, San Michele/2 punti 86, Tortoreto punti 82, Azzolino/3 punti 77, Adriatico punti 76, Porto Sant’Elpidio/1 punti 74, Moderno/2 punti 57, Societa Operaia/1 Monterubbiano punti 49.

PROGRAMMA di domani: Tortoreto vs Adriatico/1, Azzolino/2 vs Ciotti’s Bar/2, Bar Italia Fermo vs Fermo 2000/1, San Michele/1 Lido di Fermo vs Iron Bar/2, Porto Sant’Elpidio/1 vs Moderno/2, Villa Vitali/1 Fermo vs Porto Sant’Elpidio/2, Moderno/1 vs Bar Piccadilly Montegiorgio.

Tiziano Vesprini