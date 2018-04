MONTEGRANARO - Gli operatori commerciali, con in testa la portavoce Laura Bisacci, rappresentante di Confcommercio Marche Centrali, hanno incontrato gli assessori Ubaldi, Perugini e Beverati: "Valuteranno in giunta le nostre richieste"

Incontro tra commercianti e amministrazione comunale, questa mattina, a Montegranaro. Gli operatori hanno portato sul tavolo degli amministratori alcune precise richieste. E ora la palla passa alla giunta Mancini: “Proficuo incontro a Montegranaro tra commercianti e amministrazione comunale. Laura Bisacci portavoce degli operatori e rappresentante di Confcommercio Marche Centrali – fanno sapere proprio dall’associazione di categoria – ha esposto le richieste degli operatori soprattutto per la viabilità della zona oggetto di ristrutturazione urbanistica, ossia via Gramsci e largo Conti. In sintesi gli operatori chiedono l’apertura dell’isola pedonale alle 7 del mattino chiusura alle 21, maggiori controlli ed illuminazione alla torre dell’ascensore. Tra le richieste anche l’ottimizzazione di qualche bancarella durante il mercato settimanale. Gli assessori Ubaldi, Perugini e Beverati hanno ascoltato con interesse ed attenzione le richieste che valuteranno insieme ali colleghi di giunta”.