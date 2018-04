MONTEGRANARO - Il resoconto delle attività dell'Informagiovani, dai corsi alle offerte per il mercato del lavoro, fino alle collaborazioni con Centro per l'Impiego e agenzie interninali

Proseguono le attività dell’Informagiovani di Montegranaro, una realtà dinamica che ha saputo proporre iniziative di varie tipologie ed aperte a tutti. Lo testimoniano anche i riusciti corsi serali di cucina vegana, orientale e di addobbi natalizi, per i quali lo scorso mese sono stati consegnati gli attestati ai numerosi partecipanti.

“Le scelte che sono state fatte in questi anni – rimarca il consigliere comunale Paolo Gaudenzi – e lo straordinario impegno delle nostre operatrici hanno portato l’Informagiovani a diventare un punto di riferimento per tanti cittadini”.

Gaudenzi, coadiuvato da Manuela Gaspari, Cristina Lelli ed Angelica Catini, traccia anche un bilancio dell’attività per il 2017, un anno molto proficuo e che ha visto confermare l’attenzione verso l’Informagiovani.

ATTIVITÀ D’UFFICIO

“L’impegno a livello di orientamento lavorativo, in questo momento di profonda crisi, con l’incontro della domanda/offerta, assorbe gran parte delle attività di front office. Da noi è possibile consultare una bacheca sempre molto aggiornata con annunci di lavoro provenienti da privati, aziende, agenzie interinali e dal centro per l’impiego. Inoltre l’operatore aiuta e sostiene l’utente nella compilazione del Curriculum Vitae formato Europass (italiano/inglese/spagnolo).

Diamo informazioni aggiornate relativamente a bandi di concorso pubblici, Servizio Civile Nazionale e Regionale, corsi/concorsi della Provincia e dell’Ambito, corsi organizzati con i Fondi Sociali Europei e progetti di mobilità per l’estero (Europa e non solo) per giovani e non. Nel corso dell’anno 2017 abbiamo dato anche assistenza nella compilazione on line delle domande per il personale ATA.

È presente una postazione Internet con consultazione gratuita per siti relativi al lavoro o per ricerche scolastiche ed universitarie.

Nelle attività di back office si lavora alla ricerca e stesura di progetti FSE, regionali o provinciali volti ad ottenere finanziamenti pubblici per promuovere, potenziare e finanziare attività culturali, di inserimento lavorativo per i giovani e per le fasce d’età più disagiate.

Dopo il trasferimento della sede presso i locali della Biblioteca comunale, supportiamo le attività di front office della stessa e l’operatore dedicato al servizio mensa e trasporti pubblici locali”.

UTENZA

“L’affluenza giornaliera in presenza è in media di 6-7 persone (stazionaria rispetto al 2016); i contatti telefonici, via e-mail, via social network si aggirano intorno ai 7-8 al giorno.

La richiesta prevalente è legata alla ricerca di lavoro e compilazione curriculum. Una buona percentuale è legata anche all’interesse di partecipazione ai corsi serali che organizziamo. Il restante numero di utenti si rivolge a noi per ricerche scolastiche o informazioni legate a progetti/bandi o iniziative di vario genere da noi promosse.

Il canale più utilizzato per contattarci è la rete. Moltissimi contatti per richieste di informazioni legate al mondo della formazione e delle opportunità di lavoro/studio all’estero avvengono tramite i più diffusi social network o tramite e-mail.

Alla fine del 2017 si è provveduto a ristrutturare il sito internet per garantirne una maggiore fruibilità da parte dell’utenza su piattaforma WordPress; sarà di nuovo on line a partire da aprile 2018”.

SETTORE FORMAZIONE

“Sono state attivate due sessioni di corsi di formazione a Febbraio e Novembre, in orario serale, e comprendevano i seguenti corsi di formazione: corso di cucina (dolci e lievitazione; cucina orientale, cucina vegetariana); corso di trucco; corso di addobbi natalizi. I partecipanti complessivamente sono stati 52 di età compresa tra i 20 e i 58 anni.

Abbiamo lavorato alla progettazione dell’evento #MetticiLeMani: alla scoperta di progetti e risultati di Erasmus+. Evento che poi ha avuto realizzazione nel gennaio 2018 presso i locali della biblioteca comunale.”

SETTORE ARTISTICO – MUSICALE

“Nel mese di giugno abbiamo collaborato con l’organizzazione del Veregra Street Festival 2017 operando all’interno dell’ufficio informazioni e relazioni con il pubblico e fornendo accoglienza e supporto agli artisti di strada. Abbiamo anche supportato l’ufficio stampa e l’ufficio accrediti del festival.

È tornato anche in grande spolvero l’evento estivo del Veregra Sound Festival nel mese di luglio, con un’unica data dedicata alla grande musica. In collaborazione con la Croce Gialla Montegranaro abbiamo organizzato il concerto dei Pink Floyd Sound Tribute, che ha visto un afflusso di gente pari a 1.000/1.500 persone.”

COLLABORAZIONE CON LA REGIONE

“L’ufficio Informagiovani Montegranaro è stato parte importante nella stesura del progetto GIF-Giovani InFormati nell’ambito dell’intervento LAB.Accoglienza insieme al Comune di Montegranaro, al Comune di Monte San Giusto, al Cosif e a quattro associazioni locali. Il progetto è risultato assegnatario di contributo da parte della Regione del valore di 50.000 euro e ha dato avvio alle sue attività nel mese di Dicembre per concludersi alla fine del 2016. Tutte le attività, rivolte a un target di utenza dai 18 ai 35 anni, si articolano su azioni di formazione, attività laboratoriali e opportunità di crescita professionale e individuale; sono totalmente gratuite per chiunque voglia prenderne parte. Il progetto ha visto anche l’inserimento di 3 borse lavoro che supporteranno le attività.

Dopo la parte progettuale avvenuta nel corso del 2015, l’ufficio, nel corso del 2016 e del 2017, ha gestito le attività laboratoriali presenti nel progetto e ha collaborato nella stesura della rendicontazione.”

COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER L’IMPIEGO

“Stiamo lavorando in rete con tutti gli Uffici Informagiovani del fermano per rendere il nostro servizio sempre più efficiente e capillare e offrire maggiori informazioni su realtà anche diverse dal nostro comune. La nostra rete ha organizzato diversi eventi in collaborazione con Centro per l’Impiego di Fermo, Provincia di Fermo e Regione Marche per promuovere, informare e diffondere il bano over 30 per l’inserimento lavorativo dei disoccupati. Siamo stati punti di riferimento fondamentali per l’utenza per la compilazione on line delle domande di adesione. Molti soggetti ci sono stati inviati dal Centro per l’Impiego poiché loro non potevano aiutarli ad inserire le domande per rischio di conflitto d’interesse. Per sostenere gli uffici provinciali siamo stati debitamente formati da loro.

Già da diversi anni si è consolidato il rapporto di lavoro costante con il Centro per l’Impiego di Fermo e lo Europe Direct della provincia di Fermo. La sinergia con questi enti ci ha permesso di incrementare l’efficacia della risposta fornita all’utenza ed essere da supporto a loro nell’organizzazione di eventi e attività volte alla promozione sociale e culturale.”

COLLABORAZIONE CON LE AGENZIE INTERINALI

“Si è attivata un’importante collaborazione con l’agenzia interinale Quanta spa di Iesi. Una responsabile dell’agenzia è presente presso il nostro sportello il martedì mattina per effettuare colloqui programmati e non. E’ una risorsa molto importante per l’utenza e per gli operatori dello sportello in quanto rappresenta un legame diretto e immediato con le varie opportunità lavorative e sostiene i candidati nella preparazione di eventuali colloqui lavorativi.”