TEATRO - Appuntamenti programmati per il 12 aprile e per il 26 e 27 maggio. Inoltre il Laboratorio Orateatro parteciperà alla XXIV edizione del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, che si svolgerà a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa

Il Liceo Scientifico “Temistocle Calzecchi Onesti” si prepara a portare in scena al Teatro di Porto San Giorgio (giovedì 12 aprile alle ore 21) e alla Cuma di Monte Rinaldo all’interno del Festival Cumateatro (sabato 26 e domenica 27 maggio) “Edipo – un rito funebre”.

Tutto nasce all’interno di un laboratorio teatrale e dalla rapida e pronta intesa tra la professoressa Annalisa Monizzi ed il regista Gabriele Claretti, ex-allievo del liceo fermano, laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo alla Sapienza di Roma, in occasione del primo Festival della Scienza “FermHAmente”, organizzato dal Comune di Fermo. Per rispondere all’invito dell’organizzazione a sostenere la cultura scientifica attraverso molteplici linguaggi, il Liceo ha pensato di promuovere la produzione di uno spettacolo teatrale a tema scientifico, con la conseguente attivazione di un laboratorio extrascolastico per realizzarne la messa in scena. La prima produzione del Laboratorio è stata “Teoria del Caos”, spettacolo tratto da “I fisici” del drammaturgo svizzero Friedrich Dürrenmatt, che parla della responsabilità morale degli scienziati nella politica mondiale dell’era atomica. In corso d’opera si aggiunge al gruppo di lavoro Barbara Satulli, anch’ella ex-allieva del Liceo, in qualità di assistente alla regia e all’organizzazione. Dopo tre mesi di lavoro, iniziato durante l’estate, lo spettacolo debutta a novembre al “Teatro Nuovo” di Capodarco con due recite da tutto esaurito e viene quindi presentato a febbraio all’Auditorium “Isaia Billé” del Conservatorio “Pergolesi” di Fermo in occasione del Festival della Scienza con una matinée per le scuole e una replica serale aperta al pubblico.

Nel frattempo, incoraggiato dal successo delle rappresentazioni, dal crescente consenso della dirigente Marzia Ripari, dei docenti (in particolare Maria Vittoria Lauri che realizza le locandine) e degli alunni, il Laboratorio decide di formalizzarsi all’interno delle attività extra-curricolari del Liceo Scientifico. Perciò, mentre andavano in scena le ultime repliche di “Teoria del Caos” a febbraio, era già stato pubblicato il primo bando ufficiale del Laboratorio “Orateatro” (questo il nome scelto dopo il riconoscimento ufficiale della scuola) ed erano iniziate le prove di una seconda produzione: la commedia “Pluto” di Aristofane (con musiche originali composte da Lucio Matricardi), che vedeva protagonisti molti membri del precedente cast e anche nuove leve provenienti da tutte le classi, dal primo al quinto anno. Lo spettacolo affrontava il tema quanto mai contemporaneo dell’equità nella distribuzione della ricchezza, attraverso una sfilata carnevalesca e grottesca delle maschere di una società viziosa.

Entrato a far parte delle attività extrascolastiche che erogano crediti formativi e valgono come alternanza scuola-lavoro, il Laboratorio Orateatro prosegue il suo percorso con un gruppo sempre più numeroso di studenti e un nuovo progetto tratto dalla tragedia “Edipo Re” di Sofocle, già da settembre 2017. Il tema, questa volta, è il rapporto tra l’Uomo e Dio: un’indagine sul concetto di “colpa” per rimettere in discussione la giustizia divina e il valore delle possibilità umane. Lo spettacolo “Edipo – un rito funebre”, riscrittura della tragedia sofoclea, debutterà quindi il 12 aprile al Teatro comunale di Porto San Giorgio. Il progetto è stato selezionato al XXIV “Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani” di Siracusa che si svolgerà dal 14 maggio all’8 giugno. Inoltre, ll Laboratorio “Orateatro” è il principale partner del nascente “Cumateatro – Festival teatrale delle scuole”, organizzato dal Comune di Monte Rinaldo e rivolto agli istituti marchigiani di ogni ordine e grado e alle scuole d’arte drammatica, all’interno di una campagna di promozione del territorio regionale. Lo spettacolo aprirà il Festival il 26 maggio presso l’area archeologica La Cuma e sono in corso le trattative per aggiungere ulteriori repliche presso altri teatri del territorio.

Dal 21 al 24 maggio, inoltre, il gruppo parteciperà alla XXIV edizione del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, che si svolgerà a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa tra maggio e giugno.