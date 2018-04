Marcia dei due Comuni edizione 2018,

appuntamento al 15 Aprile

MANIFESTAZIONE - Ritrovo alle 8.00 in piazza Roma a Servigliano per muovere alla volta di Belmonte Piceno, punto di arrivo. Nel mezzo gare giovanili, concorsi di fotografia o semplice partecipazione non agonistica per un gruppo eterogeneo alla partenza stimato in circa 1.500 unità

... sabato 7 aprile 2018 - Ore 17:30

SERVIGLIANO – Appuntamento da non perdere quello in programma domenica 15 aprile, alle 8.00 in piazza Roma, e che coinvolgerà ben due comuni: il centro di partenza serviglianese e quello di arrivo, individuato in Belmonte Piceno. Media Valtenna protagonista così nell’ospitare un tracciato di una manciata di kilometri da coprire a piacimento per i coinvolti nel percorso, vale a dire camminando,marciando o correndo. Inserita all’interno la competizione Fidal con due gare riservate ai settori giovanili (da 13 chilometri valida per il Grand Prix Fidal Marche ed Grand Prix Giovanile Ragazzi e Cadetti Trofeo ”Goba”), ai quali si aggiungeranno gli amatori del Nordic Walking (associazione nata nel civitanovese ma operativa sia a Fermo che a Porto San Giorgio) nonché gli studenti delle scuole locali appassionati di fotografia e coinvolti nel Primo Concorso ”Photo Walking” Sentieri del Tenna. Il tutto finanziato e sostenuto dal Cosif in collaborazione con i pertinenti sportelli regionali, pronti al sostegno economico dell’iniziativa per una giornata che, come spesso capita nello sport, unisce attività fisica e promozione del territorio, sia esso considerato come esaltazione dell’aspetto paesaggistico-naturale che dal punto di vista artistico-monumentale. Al di la delle due municipalità coinvolte, da ricordare anche l’impegno della Polisportiva Servigliano che stima una partecipazioni di circa 1.500 partenti, a testimonianza di un evento nato, coltivato e cresciuto nei numeri nel corso degli anni. Paolo Gaudenzi