MOTOCROSS - Sul tracciato del "Guido Catini" di Ponzano di Fermo, il sodalizio di Montegranaro è sceso in campo in due ambiti: quello organizzativo e sul percorso di gara, grazie ai tanti piloti impegnati nelle diverse categorie di competenza

PONZANO DI FERMO – E’ iniziato dal mitico circuito “Guido Catini” il Campionato Regionale Marche FMI, ed il Moto Club Lion di Montegranaro si è presentato in grande stile all’appuntamento: oltre ad essere un protagonista dell’organizzazione, molti dei ragazzi riconducibili al sodalizio veregrense hanno inforcato la moto collezionando risultati altalenanti.

Start della ricognizione con la classe regina, la Elite MX1 che vedeva in gara Alessio Della Mora. Per il pilota vanno a referto due buone manche valse, a fine giornata, il secondo gradino del podio di categoria. Nella Fast MX1 era inserito invece anche il rientrante Andrea Testella che, dopo un lungo inverno passato a ristabilirsi dall’intervento al ginocchio, ha preso parte al via della prima gara del suo 2018. Alla fine arriva un settimo posto assoluto, risultato da accettare per poi, nel corso della stagione, migliorare progressivamente.

Nei Fast MX2 faceva così il suo esordio con la rossa duemmezzo Mattia Riottini, vittima però di un inizio sfortunato, con due manche non portate a termine a causa di varie vicissitudini. Il potenziale di cui dispone verrà certamente a galla in corso d’opera. Negli Esperti MX1, Stefano D’Angelo ha chiuso la giornata all’ottavo posto assoluto, al ventiquattresimo Matteo Risdonne, costretto al ritiro in gara uno, ed al ventisettesimo Stefano Sergiacomo.

Le soddisfazioni maggiori sono derivate però dalla disputa della categoria Esperti classe MX2. Le belle prestazioni di Loris Rasetta e Manolo D’Etorre hanno proiettato entrambi i piloti al podio di fine giornata, rispettivamente al secondo e terzo posto. Nell’ordine, inoltre, ecco il nono assoluto per Federico Marzetti, il ventunesimo per Leonardo Ruggeri ed il quarantesimo per Alessandro Martorelli. Arriva poi a consuntivo il Challenge MX1, dove Francesco Marzetti ha sfiorato il podio, chiudendo al quarto posto assoluto.

p. g.