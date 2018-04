CICLISMO - Gara amatoriale disputata a Lido di Fermo grazie agli sforzi organizzativi dell'Asd Sace, dell'Avis di Porto San Giorgio e della struttura Ciclismo Marche UISP. Premiazioni con il sindaco locale Calcinaro e con la presenza dell'assessore allo sport Scarfini

FERMO – Augusto Cannella (O. M. M.-Melania-Faleria) e Denian Luku (Petritoli Bike Conad P.S.Giorgio Sud), sono stati i vincitori dell’11° Trofeo Pizzeria Stella Artois 2000, gara ciclistica per amatori corsa a Lido di Fermo organizzata dall’Asd Sace in collaborazione con l’Avis di Porto San Giorgio e la struttura d’attività Ciclismo Marche Uisp.

Si è gareggiato in un anello di 5,5 km da ripetere 11 volte per la seconda serie e 14 per la prima. La gara per la seconda serie era valida come Campionato Regionale Uisp.

Al via nella prima competizione 110 corridori con la bandierina a scacchi che è stata abbassata dall’assessore allo sport del Comune di Fermo, Alberto Maria Scarfini.

La gara ha subito registrato scatti e contrascatti che però non sortivano l’effetto sperato. A cinque giri dal termine Massimo Grifi (G. C. Capodarco-Comunità di Capodarco) dava una bella strappata portandosi dietro altri sei corridori.

Successivamente ne arrivavano altri e al comando si formava un drappello di 13 unità. Il vantaggio di questi era sempre discreto, all’attacco dell’ultimo giro ci provavano Michetti, Scatozza e Pierantoni senza però fare la differenza. La volata a ranghi ridotti premiava Cannella che precedeva Galassi e Cecarini.

Più tardi toccava alla seconda serie con 50 corridori al via. Anche in questo caso, gara contraddistinta in avvio da scatti e controscatti senza effetto. Ad un tratto si avvantaggiavano 4 corridori: Rapari, Marcaccio, Pierangelini e Marcone.

Il gruppo alle loro spalle si spaccava in più tronconi. Negli ultimi giri perdeva contatto dalla testa della corsa Marcaccio e al comando rimanevano in tre. Prima del suono della campana i 19 inseguitori riuscivano a riprendere i fuggitivi, la bagarre nel finale era importante, la volata però era preda di Luku che confermava il successo del 2017 precedendo Di Fiore e D’Andrea. Successivamente, tutti raggiungevano la pizzeria Stella Artois 2000 per il ristoro e la premiazione finale dove ad attenderli c’era il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro.

Questi i campioni regionali 2° Serie: ELMT: Gianni Costanzi (Adria e Sibilla), M1 Yari Gasparoni (Pedale Aguglianese), M2 Luca Re (Biker in Libertà), M3 Simone Funari (Polisportiva Appignano), M4 Cristiano Marcelli (Truentum Bike), M5 Bernardino Michetti (Truentum Bike), M6 Gianmario Monti (Stella Bike).