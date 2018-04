BASKET - Leopardiani battuti agevolmente in terra maceratese per il consolidamento del terzo posto di graduatoria, che vale la sfida contro l'Happy Casa Brindisi in Molise

RECANATI (MC) – Vittoria in trasferta per l’Asd Basket Fermo nel campionato U15 Eccellenza al palasport leopardiano. Altri due punti che consacrano la formazione fermana al terzo posto in classifica e la promuove allo spareggio in Molise con l’Happy Casa Brindisi per accedere alla fase d’interzona.

IL TABELLINO

PALLACANESTRO RECANATI 37: Recanati: Zucco 4, Attaccalite (cap.), Gelsomini 11, Tribuiani 2, Piangerelli 2, Carotti, Vannioni 7, Sanseverinati 11. All. Scalabroni

BASKET FERMO 68: Fermo: Veccia 4, Damico 4, Grandoni, Camarri (cap.) 11, Ilari, Bastarelli 8, Moretti 11, Merlini 13, Guenci 7, Donzelli 10. All. Perini

ARBITRI: Mazza e Battino, entrambi di Ancona

PARZIALI: 9-14, 5-17, 12-19, 11-18

LA CRONACA

Partita senza storia nella quale la superiorità tecnica e agonistica dei fermani si è imposta sin dai primi minuti, lasciando poco spazio alle velleità della locale squadra recanatese. Camarri, Moretti, Merlini e Donzelli in doppia cifra, senza dimenticare il contributo fondamentale degli altri realizzatori, come Guenci, Bastarelli, Veccia, Damico e dell’intera squadra.

Grande risultato, non solo per la partita, ma soprattutto per la terza posizione e la conquista dello spareggio per accedere all’interzona. Merito di stupendi ragazzi guidati da un ineccepibile allenatore come Marco Perini. In attesa dello spareggio, comunque, la formazione di coach Perini dovrà affrontare il recupero di una partita del campionato contro il Basket School di Fabriano, il prossimo 11 aprile alla palestra Coni di Fermo dove ci sarà l’occasione per festeggiare l’intera squadra.