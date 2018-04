SuperEnalotto, sfiora il jackpot

ma si porta a casa oltre 36.000 euro

FERMO - La schedina vincente è stata convalidata al Bar May Day di via Prosperi 38, in località Campiglione. Nel frattempo il Jackpot vola a 126,3 milioni di euro, il premio in palio più alto al mondo

... martedì 10 aprile 2018 - Ore 08:58

La fortuna fa tappa nelle Marche con il SuperEnalotto: un giocatore di Fermo ha sfiorato il Jackpot e con un 5 ha portato a casa 36.367,31 euro. La schedina vincente è stata convalidata al Bar May Day di via Prosperi 38, in località Campiglione. Nel frattempo il Jackpot vola sempre più in alto, a 126,3 milioni di euro, il premio in palio più alto al mondo e il quinto nella storia del concorso. La sestina vincente è stata centrata l’ultima volta l’1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle, in provincia di Venezia, mentre nelle Marche, riferisce Agipronews, il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto del 2000.