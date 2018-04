Ufficializzato il calendario Ciclismo del Csi ricco di trenta appuntamenti

PEDALANDO – Stagione sportiva 2018 con la riconferma di quasi tutti gli impegni dello scorso anno, molte le new entry. Tra queste il Gran Premio Porto San Giorgio, il Giro del Fermano in tre tappe, la challange Circuito 4M ed appuntamenti anche in provincia di Ancona e Pesaro

FERMO – Attività cicloamatoriale del Centro Sportivo Italiano regionale gestita per gran parte dal Comitato di Fermo che si ripropone per l’ottavo anno sempre più ricca e variegata di appuntamenti.

Dopo la chiusura della stagione invernale con l’attività ciclocampestre il Settore Ciclismo del Centro Sportivo Italiano delle Marche che vede nel grottese Giampiero Conti il massimo esponente dirigenziale di Area Sportiva ha già ripreso la tradizionale attività che va da inizio primavera ad inizio autunno e che in questo anno 2018 propone, per il momento, una trentina di manifestazioni, dagli appuntamenti su strada di Agonismo e Cicloturismo Strada a quelle fuoristrada di Mtb Cicloturismo, con alcuni appuntamenti raccolti in challange in prove multiple con classifica generale finale.

Tra queste spicca il Circuito 4M (Mare Monti Marche Marathon) in 11 prove di Cicloturismo Mtb, il Campionato Regionale Cicloturismo Strada in 5 prove, il Giro del Fermano di Agonismo Strada in 3 tappe.

C A L E N D A R I O 2 0 1 8

10 marzo: Agonistica Strada, Trofeo No Nane, Monte Urano

24 marzo: Agonistica Strada, Trofeo Fasciani, Fermo

22 aprile: Mtb Cicloturismo, in occasione dell’inaugurazione del Parco dello Sport, Fermo ex Ruzzodromo

25 aprile: Cicloturismo Strada, 1’ prova Campionato Regionale Cicloturismo, Grottazzolina

29 aprile: Agonistica Strada, Gran Premio Città di Porto San Giorgio, Porto San Giorgio

06 maggio: Agonistica Strada, Trofeo Città di Fermo, Fermo

13 maggio: Mtb Cicloturismo, 1’ prova Circuito 4M, Monte Urano

02 giugno: Agonistica Strada, Gran Premio Città di Grottazzolina, Grottazzolina

10 giugno: Mtb cicloturismo, 2’ prova Circuito 4M, Servigliano

15 giugno: Mtb Cicloturismo, 3’ prova Circuito 4M, Fermo

17 giugno: Cicloturismo Strada, 2’ prova Campionato Regionale Cicloturismo, Fano

23 giugno: Agonistica Strada, Gran Premio Valle del Renna, Piane di Montegiorgio

24 giugno: Mtb Cicloturismo, 4’ prova Circuito 4M, Piane Montegiorgio

06-07-08 luglio: Campionati Nazionali Crono, MTB – Strada – Crono – Cicloturismo / Brescia

07 luglio: Mtb Cicloturismo, 5’ prova Circuito 4M, Porto Sant’Elpidio

08 luglio: Cicloturismo Strada, 3’ prova Campionato Regionale Cicloturismo, Cagli

15 luglio: Mtb Cicloturismo in notturna, 6’ prova Circuito 4M, Altidona

22 luglio: Mtb Cicloturismo, 7’ prova Circuito 4M, Rubbianello

29 luglio: Mtb Cicloturismo, 8’ prova Circuito 4M, Capodarco di Fermo

17 agosto: Agonistica Strada, Giro del Fermano 1’ tappa, Grottazzolina

18 agosto: Agonistica Strada, Giro del Fermano 2’ tappa, Servigliano

19 agosto: Agonistica Strada, Giro del Fermano 3’ tappa, Rubbianello

02 settembre: Mtb Cicloturismo, 9’ prova Circuito 4M, Norcia

16 settembre: Mtb Cicloturismo, 10’ prova Circuito 4M, Conceria di Fermo

16 settembre: Cicloturismo Strada, 4’ prova Campionato Regionale Cicloturismo, Piane Monteverde di Montegiorgio

22 settembre: Agonistica Strada, Trofeo Cagli, Cagli

23 settembre: Cicloturismo Strada, 5’ prova Campionato Regionale Cicloturismo, Monte Urano

30 settembre: Agonistica Strada, Trofeo Valle del Renna, Monteverde di Montegiorgio

25 novembre: Mtb Cicloturismo, 11’ prova Circuito 4M, località da definire.

Tiziano Vesprini