TAVOLO VERDE - Nel Regionale bel successo per l’Officina Caffè, pareggiano tutte le altre. Nessuna sorpresa nell’Interprovinciale di Serie A visti i successi di tutti i team meglio posizionati alla fine della stagione regolare. Da venerdì spareggi salvezza in Serie A e promozione in Serie B

FERMO – Ieri sera, martedì 10 aprile, i primi incontri di Poul Finale e spareggi per evitare la retrocessione dei Campionati a squadre di Boccette.

Regolamento Fibis (Federazione Italiana Biliardo Sportivo) Marche che prevede, per tutti i tornei, il passaggio del turno a chi avrà conquistato il maggior numero di set dopo i due incontri (andata e ritorno) in programma. In caso di parità di set passa il turno la squadra meglio classificata della stagione regolare che dovrà giocare in casa il primo dei due match.

CAMPIONATO REGIONALE A1

Nel primo incontro dei quarti di finale vince solo l’Officina Caffè Fermo, 4-2, presso i biliardi di casa della Bocciofila San Michele di Lido di Fermo, con i dorici del Circolo 14 Febbraio. Finiscono in parità, 3-3, gli altri tre incontri: Iron Bar/1 Fermo vs San Severino, Azzolino/1 vs Monte Urano e Passo Ripe vs Diamanti Corridonia. Prossimo turno questo venerdì a sale gioco invertite da dove uscirà le quattro semifinaliste.

CAMPIONATI INTERPROVINCIALI FM/AP

SERIE A – Partiti anche in questo caso ieri sera i playoff che hanno visto il successo di tutte le prime quattro squadre meglio classificate. Ottimi il 5-1 del Fermo 2000/1 con il Bar Moderno/1 di Colli del Tronto e del Bar Piccadilly Montegiorgio con il Ciotti’s Bar/2 di Campiglione. Sono finiti 4-2 gli altri due incontri: Azzolino/2 vs Iron Bar/2 e Villa Vitali/1 vs Porto Sant’Elpidio/2.

Playout che, visto il minor numero di incontri previsti inizieranno venerdì. Questo il programma: Tortoreto vs Porto Sant’Elpidio/1, Azzolino/3 vs Caffè Adriatico Sant’Egidio alla Vibrata.

SERIE B – In questo torneo a doppio girone sono previsti solo i playoff promozione che inizieranno anche’essi nel week end con tale programma:

GIRONE 1: Villa Vitali/2 Fermo vs Villa Murri Porto Sant’Elpidio, Mosciano vs Street Bar Capodarco.

GIRONE 2: Monte Urano/3 vs Caffè La Pergola Sant’Elpidio a Mare, Sant’Elpidio a Mare/2 vs Iron Bar/4.

Tiziano Vesprini