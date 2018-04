SERIE A2 - Imola in trasferta e Trieste al PalaSavelli, poi sotto con l'avventura impronosticabile ad inizio stagione. "Nessuna preferenza sulle avversarie da affrontare, l'importante è tutelare il quarto posto alla chiusura dei giochi regolari" dichiara il top scorer della XL Extralight

CIVITANOVA MARCHE (MC) – Le temperature si alzano, il Poderosa Caffè guarda verso il mare. Oggi pomeriggio lo chalet ristorante Batik ha aperto le porte del suo spazio in riva al mare a La’Marshall Corbett, che ha parlato del momento della squadra in vista dell’ultima parte di regular season e dei playoff.

“Sono eccitato per aver centrato questo risultato – ha ribadito la guardia originaria del North Carolina –, abbiamo lavorato duro per tutta la stagione e siamo riusciti ad andare oltre le aspettative. Non molti ci credevano all’inizio, ma noi come squadra sicuramente sì. La nostra mente è sempre stata fissa sull’obiettivo, cercando di stare attenti ai dettagli e di lavorare forte in difesa. E alla fine ce l’abbiamo fatta”.

Domenica (PalaRuggi, ore 18.00) a Imola c’è però un’occasione importante: mettere al sicuro il quarto posto, che significherebbe fattore campo a favore nel primo turno della post season. “Sarà una partita importante perché possiamo centrare il quarto posto a prescindere da cosa succederà sugli altri campi – conferma Corbett –. Imola però è una buona squadra, specialmente sul suo campo dove quest’anno non ha perso quasi mai. Sarà una partita fisica, con una squadra che gioca bene insieme e i loro fan si faranno sentire, ma se staremo concentrati su ciò che dobbiamo fare riusciremo a portarla a casa”.

Sulle prospettive per il finale di stagione, Corbett non pone limiti alla provvidenza. “Se staremo concentrati potremo arrivare lontano – sentenzia il top scorer gialloblù –, sappiamo di essere una squadra molto buona e siamo tutti molto gasati per questa avventura nella post season. Per alcuni sarà la prima volta, per altri no, di sicuro fare i playoff in A2 è una grande cosa. Dobbiamo stare tranquilli e continuare a fare quello che abbiamo fatto durante tutto l’anno: continuiamo a giocare insieme e faremo strada”.

Nessuna preferenza sulle avversarie. “Ovviamente ci ho dato un’occhiata – confessa Corbett – ma credo non faccia molta differenza, sono tutte squadre toste da affrontare. Tutte le squadre che arrivano a questo punto sono dure, magari hanno avuto alti e bassi durante la stagione ma poi nei playoff tutti danno il massimo. Noi dobbiamo pensare a fare del nostro meglio, non mi interessa che incontreremo: vogliamo rendere tutti felici e orgogliosi di noi”.