‘Da grande voglio fare l’artigiano, e tu?’, Cognigni (Cna): “Pronti a incontrare oltre 500 studenti”

FERMO - Parte il 17 aprile il progetto sviluppato dal gruppo Giovani Imprenditori della CNA di Fermo e realizzato grazie al sostegno della Camera di Commercio, e in collaborazione con Fidimpresa Marche, che porterà il mondo dell’impresa in quattro istituti superiori del Fermano

Si chiama “Da grande voglio fare l’artigiano, e tu?” il progetto sviluppato dal gruppo Giovani Imprenditori della CNA di Fermo e realizzato grazie al sostegno della Camera di Commercio, e in collaborazione con Fidimpresa Marche, che porterà il mondo dell’impresa in quattro istituti superiori del Fermano.

Si tratta dell’evoluzione del decennale progetto “Il Volo” e interesserà per la prima volta le classi quinte dell’Itis “Montani” di Fermo, Ipsia “O. Ricci” di Fermo, dell’Artigianelli di Fermo e dell’Istituto Alberghiero di Sant’Elpidio a Mare, per un viaggio nella cultura di impresa e nei mestieri.

“Siamo pronti ad incontrare nelle prossime settimane oltre 500 studenti – dichiara il presidente dei Giovani Imprenditori Lorenzo Cognigni – intendiamo trasmettere non solo la passione per quello che facciamo ogni giorno ma ricevere anche un feed back dai ragazzi, stimolandoli a sviluppare idee imprenditoriali. Siamo sicuri che sarà un viaggio davvero interessante”.

Il progetto affronterà non solo tematiche relative alla diffusione della cultura di impresa tra i più giovani, attraverso le testimonianze degli imprenditori, ma offrirà anche specifiche pillole informative su l’avvio di un’attività, gli adempimenti necessari, la gestione d’impresa, il rapporto con gli istituti di credito, il reperimento di finanziamenti da bandi.

Si parte martedì 17 aprile con l’Istituto Alberghiero di Sant’Elpidio a Mare alle ore 14.30, per proseguire venerdì 20 alla sezione Agraria dell’Itis a Montegiorgio, il 23 al Montani di Fermo e il 26 aprile al Centro Formativo Professionale “Artigianelli” di Fermo.