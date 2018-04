SANT'ELPIDIO A MARE - L'appuntamento con il musical prodotto dalla Compagnia della Marca è per domani sera alle ore 21,15

Arriva al teatro Cicconi domani alle 21.15 ‘Salvatore Giuliano’ il musical di Dino Scuderi prodotto dalla Compagnia della Marca, realtà teatrale marchigiana nata nel 2015 con la direzione artistica del performer elpidiense Roberto Rossetti. “‘Salvatore Giuliano’ il musical di Dino Scuderi – fanno sapere dal Comune – è una storia vera in cui vengono rappresentati gli ultimi anni di vita del noto bandito, la situazione sociale e politica della Sicilia del dopoguerra e le affinità spesso oscure con quella nazionale. Gli attori in scena danno vita a un’ora e cinquanta minuti di storia, musica, teatro, cultura e forti emozioni. Le musiche sono di Dino Scuderi. Allestito su concessione di MediterrArea, in due anni di tournée il musical è stato accolto con standing ovation in ciascuna delle numerose date. Apprezzato in tutto il panorama teatrale italiano, nel 2016 è stato rappresentato all’Arena Sferisterio di Macerata raccogliendo un entusiastico sold-out e, sempre nello stesso anno, è stato candidato agli Oscar Italiani del Musical. L’affermato performer di musical Roberto Rossetti, che è stato interprete nell’edizione originale di Salvatore Giuliano del 2011ed è regista coreografo e direttore musicale di quella prodotta dalla Compagnia della Marca, ha preso parte ad alcune tra le più importanti produzioni teatrali degli ultimi anni come La Bella e La Bestia (Stage Entertainment), W Zorro (testi e liriche di Stefano d’Orazio e musiche di Roby Facchinetti), tournée mondiale con i Concerto a Dubai, Rent, America il Musical, Fantasmi a Roma, Wojtyla Opera Musical e molti altri”.



“Salvatore Giuliano il musical di Dino Scuderi è uno spettacolo speciale, un turbinio di emozioni che solo una terra unica come quella siciliana può donare, uno show culturale dall’atmosfera agrodolce capace di andare oltre al divertimento fine a sé stesso. Il musical – dice l’artista elpidiense Roberto Rossetti – attinge alla nostra storia senza mai ergersi a suo giudice egli spetta tori non potranno fare a meno di rimanere coinvolti e conquistati dal primo all’ultimo istante. Sono orgoglioso del lavoro fatto in questi anni dalla Compagnia della Marca e sono emozionato nel portare in scena questo musical proprio nella mia città”.

“Abbiamo voluto fortemente questo spettacolo al Teatro Cicconi – dice l’assessore alla Cultura, Gioia Corvaro – per dare la giusta ribalta ad un artista locale, davanti al suo pubblico. Roberto si è esibito già in passato ed è stata una grande emozione per tutti noi. Sono certa che anche questa volta sarà così”.

“Non mi stancherò mai di dire che è riduttivo considerare “Salvatore Giuliano” solo una storia siciliana. “Salvatore Giuliano” è una storia italiana, poiché la vicenda personale di questo ragazzo “testa calda” di Montelepre, piccolo centro montano nei dintorni di Palermo, si intreccia con eventi storico-politici di primo piano (la nascita di nuove alleanze sociali e di nuovi equilibri politici nazionali) che caratterizzarono la storia più recente del nostro Paese. Sono felice che una compagine di giovani artisti, guidati dalla indiscussa esperienza e il talento di Roberto Rossetti, abbia scelto di farlo rivivere”, dice Dino Scuderi.

“È stato un piacere immenso quando Roberto ci ha chiesto di poter riallestire lo spettacolo – dice Luca Notari per MediterrArea – e senza nessuna esitazione abbiamo acconsentito perché questo spettacolo, come altri progetti dell’associazione MediterrArea, prende spunto dalla nostra storia e dal nostro passato, con la speranza di poter offrire al pubblico non solo intrattenimento ma storie e personaggi che possano anche dar luogo a momenti di riflessione. Un popolo che ignora il proprio passato non coglierà nulla del proprio presente”.

“A Roberto e a tutta la compagnia va il mio più caloroso in bocca al lupo – conclude il sindaco, Alessio Terrenzi – e sono certo che il pubblico elpidiense non mancherà di accogliere con calore uno spettacolo che ha debuttato sotto forma di concerto nella prestigiosa cornice del Teatro Antico di Taormina per essere poi rappresentato, nelle produzioni MediterrArea e Molise Spettacoli, in una tournée in tutta Italia con grande consenso di pubblico e di critica”.

IL CAST

SALVATORE GIULIANO – Francesco Properzi

MARIANNINA GIULIANO – Monia Censi

GASPARE PISCIOTTA – Enrico Verdicchio

DON CALOGERO VIZZINI – Fabio Tartuferi

NITTO MINASOLA – Alessandro Casalino

SICILIA – Veronica Settembretti

FINOCCHIARO APRILE – Matteo Monachesi

MARIA CYLIAKUS – Giulia Ciccarelli

CONTESSA – Cristina Crescini

ENSEMBLE/RUOLI MINORI: Ilaria Gattafoni, Silvia Gattafoni, Andrea Mari, Pietro Micucci, Benedetta Morichetti, Davide Raschioni, David Scocco, Sofia Vinciguerra

e CON Roberto Rossetti.