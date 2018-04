BASKET - Domate in casa le pari età della Taurus Jesi e trofeo matematicamente ad un passo. Appuntamento decisivo domenica a Matelica

FERMO – Ancora una vittoria per le “Sgalosce” alla palestra di via Leti. Domano per la terza volta quest’anno le taurine di Jesi fino a farle diventare semplici e innocue “vitelline da latte”. Marcia trionfale nella Coppa Marche per l’U13 femminile dell’Asd Basket Fermo che con i due punti di oggi e gli otto portati in eredità dal campionato regolare stanno per raggiungere la conquista matematica dell’ambito trofeo.

IL TABELLINO

ASD FERMO BASKET 49: Brandani, Persiano 1, Grandoni 4, Olivieri, Mennucci 2, Peroli (cap.) 26, Riccioni, Severino, Valentini 14, Bianchini 2. All. Marilungo

TAURUS JESU 36: Trinchera, Cimmino 2, Nocerino 6, Vignaroli, Gherardi, Clari A. 10, Clari A., Cappelli, Salari (cap.) 18, Bezzeccheri. All. Filippetti

PARZIALI: 8-10, 26-14, 36-28

LA CRONACA

Complimenti a tutte le ragazze che, partite con qualche stento nel primo quarto lasciando alla sola Peroli il compito di realizzare, si svegliano nel secondo e infliggono alle avversarie un parziale di più dodici che annichilisce le jesine. L’ultima metà della gara è di puro contenimento che riesce sotto la guida sapiente di Maria Chiara Valentini a realizzare 14 punti per eguagliare il suo personale record di realizzazioni.

La trasferta di domenica mattina a Matelica potrebbe consacrare matematicamente la conquista della Coppe Marche a due partite dal termine dell’intero campionato.