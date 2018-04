Cobà, per la prima playoff

si viaggia gratis in pullman

CALCIO A 5 - Arriva la post season per Prima squadra ed Under 19. Nell'esordio della sfida spareggi in merito alla selezione di mister Campifioriti, in programma sabato in casa dell'Eta Beta Fano, la società offre il viaggio andata-ritorno a tifosi ed appassionati

... lunedì 16 aprile 2018 - Ore 19:31

FERMO – Continuano anche nel post season le emozioni targate Futsal Cobà, con entrambe le formazioni, Prima squadra e Under 19, ancora impegnate a tenere alti i colori degli Sharks. Dopo la parentesi delle Final Eight di Coppa Italia centrate sia dai ragazzi di mister Campifioriri che da quelli di mister Cintio, entrambi i branchi degli Squali del cuore sono attesi da importantissimi impegni. L’Under 19, dopo avere stravinto il proprio girone, sarà chiamata venerdì 27 Aprile a Civitanova Marche a proseguire con onore la propria cavalcata verso lo Scudetto, che vedrà opposti capitan Torresi e compagni alle migliori squadre d’Italia. La sconfitta di misura maturata con l’Imolese lascia ben sperare per un risultato positivo al ritorno che riaprirebbe e renderebbe possibile il passaggio del turno. La Prima squadra ha invece quanto mai bisogno di tutto il calore dei propri sostenitori. Strapazzato il Gadtch 2000 di Perugia nell’ultimo turno, dopo aver centrato i playoff, a frutto di una stagione iniziata con qualche piccola battuta d’arresto dovuta al salto di categoria, con il primo posto andato a favore della Tenax Catelfidardo, Sgolastra & Co. dovranno ora dare il massimo per tentare la meritata scalata all’A2. Il primo temibilissimo avversario a frapporsi a questo sogno sarà l’Eta Beta Fano, coriacea formazione con la quale gli Sharks hanno sempre venduto cara la pelle in campionato: appuntamento sabato 21 Aprile a Fano alle ore 16:00. Rispettivamente terza contro quarta forza nella classifica finale, in campo biancoazzurri e granata hanno dato vita a due pareggi (2-2 all’andata, 0-0 al ritorno) entrambi frutto di grande agonismo e adrenalina. Ai playoff, vista la posta altissima, sarà vietato sbagliare e sicuramente gli Sharks faranno tutto quanto in loro potere per centrare l’obiettivo. Proprio per questo la società, che come sempre cura maniacalmente ogni dettaglio, ha pensato di organizzare un pullman totalmente a suo carico, per i propri tifosi che vorranno seguire i propri beniamini in trasferta e far sentire loro tutto il loro calore. Partenza alle ore 14:00 dal ristorante Caminetto, 72 i posti disponibili, con l’unico obbligo di essere almeno in 50 per attivare il servizio. Scadenza iscrizioni giovedì 19 Aprile ore 19.00 al numero 345 4063830‬ (Alessandro).