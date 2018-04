FERMO/PEDASO/PORTO SAN GIORGIO - 12 squadre giovanili di cui 5 di serie A nel Fermano per la prima edizione del torneo internazionale in programma dal 29 aprile al 1 maggio

di Alessandro Giacopetti

Prima edizione del torneo internazionale di calcio giovanile “Città di Fermo, Pedaso e Porto San Giorgio”. Si svolgerà domenica 29, lunedì 30 aprile, con finali il 1 maggio. Oggi presentazione ufficiale in Camera di Commercio. Tre gironi, ciascuno con 4 squadre: Inter, Verona, Ascoli e Borgo Rosselli inserite nel girone Porto, le cui partite si disputeranno allo stadio comunale sangiorgese; Juventus, Hradec Kralove (Repubblica Ceca), Fermana e Afc Fermo nel girone Duomo, ospitato allo stadio Bruno Recchioni; Napoli, Udinese, Recanatese, Fc Pedaso nel girone Faro, i cui incontri di disputeranno al comunale di Pedaso.

L’idea è nata dall’ex calciatore Gianluca de Angelis, che ha assistito recentemente ad un torneo giovanile di alto livello e ha voluto replicarlo nel Fermano. Oltre alla squadra della Repubblica Ceca avrebbe partecipato anche la società olandese del Vitesse, che invece non potrà arrivare.

Le finali di martedì 1 maggio al Bruno Recchioni, saranno condotte da Gaia Capponi, e termineranno con il pranzo al Firmum Village per la chiusura del torneo. Coinvolti anche i ragazzi delle scuole delle tre città. All’ingresso allo stadio verrà consegnato un buono sconto che vale anche per l’estrazione delle maglie dei partecipanti al torneo. I trofei sono offerti dall’associazione Giacomo Tidei.

Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo definisce il torneo “importante per molte circostanze, prima tra tutte il coordinamento tra Comuni. Seppur non facile è il percorso da fare per noi Comuni limitrofi. La presenza di Juventus, Inter, Napoli, Udinese e di una squadra estera è un ottimo inizio per questa prima edizione. Presente anche la Fermana in quanto squadra rappresentativa del territorio. E’ un torneo che porta nel Fermano accompagnatori, parenti, amici da varie parti d’Italia, nel segno del turismo sportivo”.

Intervenuto anche Alberto Scarfini, assessore allo Sport: “c’è soddisfazione dopo il lavoro svolto tra le amministrazioni delle 3 città e le molte società sportive al fine di creare un momento importante, che riempirà anche qualche albergo. Questo è un altro obiettivo raggiunto”.

Giuseppe Galasso, consigliere comunale a Pedaso ha lodato “il lavoro degli organizzatori che si sono prodigati per organizzare un evento di tale portata. E’ partito molto bene e rappresenta una importante vetrina turistica nazionale”.

Valerio Vesprini, assessore allo Sport a Porto San Giorgio: “quando me lo hanno proposto non pensavo ad una tale caratura delle squadre presenti, alcune delle quali di serie A. E’ un grande risultato che mostra ai ragazzi oggi presenti che ogni obiettivo si può raggiungere”.

Una sala conferenze della Camera di Commercio di Fermo popolata di giovanissimi appartenenti ad alcune squadre del territorio, è stato mister Osvaldo Iaconi, tecnico del settore giovanile della Fermana Calcio a portare i saluti del presidente Simoni, del patron Vecchiola e del Direttore Sportivo Conti. “Fermo affronta l’organizzazione di un torneo internazionale, ed è una cosa grande, un piacere vedere su campi di calcio lo sforzo etico e sportivo dei giovani. Arriveranno famiglie dal Milanese, dal Veneto e da altre parti d’Italia per visitare un bel territorio”.