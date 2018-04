BASKET - Giro a vuoto delle "Sgalosce" in terra maceratese, ma per agguantare la Coppa Marche ci sono ancora molte possibilità

MATELICA (MC) – Passo falso delle “Sgalosce”, sconfitte con appena tre punti di distacco, le ragazze U13 del Basket Fermo devono (si spera solo) rinviare la festa della conquista della Coppa Marche. La partita ha visto in campo il solito super agonismo che però, questa volta, si è scontrato con una prestazione delle tunderine superiore alle partite precenti, segno che a crescere tecnicamente e atleticamente non sono solo le fermane.

LA SQUADRA

TUNDER MATELICA 53

FERMO BASKET 50: Persiano 1, Riccioni 4, Brandani 2, Grandoni 6, Mennucci, Olivieri, Peroli 33, Valentini (cap.) 4, Severino, Bianchini. All. Marilungo

PARZIALI: 12-14, 24-24, 41-34

LA CRONACA

La prima metà della gara si è svolta sostanzialmente in parità. È nel terzo quarto, infatti, che prendono qualche punto di vantaggio le matelicesi mettendo in evidenza qualche difficoltà delle fermane. Ma non è costume delle sgalosce arrendersi prima del tempo: l’ultima frazione di gara è stata un’intensa rincorsa per recuperare il punteggio perduto ma nonostante l’impegno e la lotta messa in campo sono rimasti quei tre punti che le ha portate alla sconfitta. Da sottolineare che ben sei atlete fermane sono andate a canestro, ed Irene Peroli ha ancora alzato di una “tacca” l’asticella dei punti personali in una partita.

Nulla di grave, comunque. Ci sono ancora tre gare utili per la conquista della Coppa Marche, due giocate direttamente dal Basket Fermo, una a Jesi e la seconda in casa ancora con Matelica, e l’altra è lo scontro tra Matelica e Jesi che dovesse veder prevalere le jesine sarebbe un risultato utile anche per Fermo. Quello che conta è lo spirito di gruppo e la coesione della squadra, che ha portato anche i genitori ad approfittare della trasferta per rifocillarsi con un lauto pasto, postumo alla gara.