EVENTI - Tutte le tappe dal 27 giugno all'8 luglio dell'iniziativa organizzata da Movimento Tellurico e APE Roma in 12 comuni delle regioni del centro Italia e 2 Parchi Nazionali

Sono trascorsi nove anni dal sisma dell’Aquila e sono ancora vive le immagini dei terremoti che nel 2016 e 2017 hanno colpito quattro regioni del Centro Italia. Per dare un contributo concreto alla rinascita delle aree maggiormente colpite, una rete di organizzazioni ed Enti promuovono la Lunga Marcia nelle Terre Mutate, un viaggio evento che partirà da Fabriano il 27 giugno per arrivare a L’Aquila l’8 luglio con l’obiettivo di promuovere il Cammino nelle Terre Mutate, un nuovo itinerario di turismo lento da percorrere a piedi e in bicicletta in tutte le stagioni dell’anno.

Dodici giorni di marcia, oltre 200 km di cammino per conoscere le storie, i protagonisti e i progetti di rinascita delle comunità locali che resistono e intendono ricostruirsi un proprio futuro. Una lunga sequenza di passi per promuovere un turismo sostenibile e contribuire al rilancio economico e sociale delle Terre Mutate, favorendo così una “ricucitura” dei territori nel lungo arco di tempo necessario alla ricostruzione.

L’itinerario si snoda attraverso dodici comuni delle regioni del Cuore d’Italia (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo) e percorre i sentieri escursionistici di due importanti Parchi Nazionali (Parco Nazionale dei Monti Sibillini e Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga).

La Lunga Marcia 2018, organizzata da Movimento Tellurico e APE Roma ha il patrocinio di FederTrek, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Touring Club Italia, Corso di Laurea in Scienze del Turismo dell’Università Tor Vergata di Roma, Comune di Fabriano, Comune di Matelica, Comune di Fiastra, Comune di Camerino e può contare anche sull‘adesione di numerose associazioni di carattere nazionale e locale.

L’evento aderisce e collabora con IT.A.CA migranti e viaggiatori: festival del turismo responsabile (X edizione), il primo e unico festival in Italia che si occupa di turismo responsabile e innovazione turistica.

Questo il programma della Lunga Marcia 2018:

27 Giugno Fabriano (MC) – Matelica (MC)

28 Giugno Matelica (MC) – Camerino (MC)

29 Giugno Camerino (MC) – Fiastra (MC)

30 Giugno Fiastra (MC) – Ussita (MC)

1 Luglio: Ussita (MC) – Campi di Norcia (PG)

2 Luglio: Norcia (PG) – Castelluccio di Norcia (PG)

3 Luglio: Castelluccio di Norcia (PG) – Arquata del Tronto (AP)

4 Luglio: Arquata del Tronto (AP) – Accumoli (RI)

5 Luglio: Accumoli (RI) – Amatrice (RI)

6 Luglio: Amatrice (RI) – Campotosto (AQ)

7 Luglio: Campotosto (AQ) – Collebrincioni (AQ)

8 Luglio: Collebrincioni (AQ) – L’Aquila (AQ)

Le iscrizioni si sono aperte il 15 aprile e sono previsti un numero massimo di 60 partecipanti per ogni giornata di viaggio (tel. 339.2287563).

Tante sono le organizzazioni che partecipano alla realizzazione e alla promozione del Cammino nelle Terre Mutate: