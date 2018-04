BOCCE - Doppio oro nazionale per il veregrense Dari davanti al consocio Agostini e per la monturanese Tamburini. Successo di Cassarino alla Sant'Andrea di Monte Urano. Prezioso punto del Montegranaro in Serie A

MONTEGRANARO – Inizio di primavera esaltante per le realtà del fermano impegnate nelle bocce sportive.

DOMENICO DARI – Momento magico per il portacolori della Società Bocciofila Montegranaro, che dopo aver vinto lo scorso 2 aprile il Trofeo dell’Angelo a Tolentino, domenica scorsa si è imposto di nuovo in un’altra gara nazionale del “Circuito Elite”. La quarantasettesima edizione del prestigiosissimo Pallino d’oro a Sambucheto, appuntamento tradizionale e sempre magnificamente organizzato dalla bocciofila della cittadina del maceratese in uno dei più begli impianti della regione.

Si è trattato però di un clamoroso successo di squadra per la bocciofila Montegranaro visto che l’altro finalista, sconfitto da Dari 12-6, è stato Michele Agostini, altro esponente, appunto, del Montegranaro. Si tratta di un risultato straordinario perché anche in questo torneo erano iscritti tutti i top players nazionali della raffa, a cominciare dal numero uno delle classifiche italiane e più volte campione nazionale, europeo e mondiale Gianluca Formicone, sconfitto proprio da Agostini nei quarti di finale per 12-7.

In totale erano ben 224 i giocatori iscritti, provenienti da tutta Italia, con direzione di gara affidata a Gianpaolo Crescenzo del comitato di Rieti. Gara memorabile per le intere Marche delle bocce, visto che al terzo posto si è piazzato Lucio Zeni (Ancona 2000) sconfitto in una combattutissima semifinale da Dari con il punteggio di 12-10, mentre al quarto posto è arrivato Sebastiano Barbieri (Fontespina Civitanova) che in semifinale aveva ceduto ad Agostini, anch’egli col punteggio di 12-10.

MARIA TAMBURRINI – Bella vittoria, sabato scorso a Lucrezia di Colbordolo, nella categoria B e C, per la portacolori della Bocciofila Monte Urano nella gara Nazionale Femminile Trofeo “Isea Impianti“, l’atleta calzaturiera in finale ha avuto la meglio 12-8 sulla romagnola Lucia Eusebi (Riccionese), terza Evelina Pierleoni (Colbordolo), quarta Patrizia Alesiani (Sambenedettese).

Quarto posto e podio sfiorato dalla stessa Tamburrini il giorno seguente nel secondo appuntamento nazionale femminile dello scorso week end svoltosi presso la Bocciofila Fossombrone. Sul podio Franca Sampaolesi (Jesina) che in finale ha sconfitto 12-5 Rosa Rosalia Guastella (Sambenedettese) ed Edda Aguzzi (Tavernelle).

CAMPIONATO SERIE A a SQUADRE

Pareggio 1-1 del Montegranaro contro la Enrico Millo Baronissi (Salerno) e punto importante per la possibile salvezza dei veregrensi. Sogni di gloria ridotti al lumicino per la Cdm Vallefoglia dopo la sconfitta Montegridolfo e dopo la contemporanea vittoria della capolista Boville Marino a Cagliari (0-2). Laziali ora a 4 punti dai marchigiani a sole tre giornate dal termine della stagione. Per la formazione pesarese di Colbordolo una annata comunque da incorniciare da debuttante nel massimo campionato nazionale.

MONTE URANO – Bocciofila Sant’Andrea protagonista nello scorso fine settimana organizzatrice dell’omonimo trofeo. Si è giocato in due categorie individuali (AB e C) con direzione di gara affidata a Leo Pierantozzi.

Ben 136 gli iscritti alla categoria principale con successo finale di Boris Cassarino portacolori de La Sportiva di Castel di Lama che in finale ha avuto la meglio su Domenico Boccifava (Passo Treia). Nella categoria C, 112 iscritti e vittoria per Cristian Guerrieri (Comunanza) che in finale ha battuto Daniele Natali (Montesanto Potenza Picena).

Tiziano Vesprini