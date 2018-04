SERIE C - Al Fermana Store continua la promozione "Uno di noi": con un solo Euro in più sarà cioè possibile acquistare il tagliando per la successiva sfida del Recchioni contro il Fano. Giovedì, presso il Magic Caffè, aperitivo in compagnia dei calciatori canarini

FERMO – La Fermana comunica che in occasione della sfida contro il Padova, di domenica 22 aprile alle ore 16.30 in programma al Bruno Recchioni, è aperta la prevendita del match presso tutti punti vendita BookingShow del territorio. Si comunica, inoltre, che la prevendita per il settore ospiti riservata ai tifosi del Padova è abilitata sino alle ore 19:00 di sabato 21 aprile. Per l’acquisto del tagliando ospiti non è necessario essere in possesso della Tessera del Tifoso e/o S-Card. I residenti in provincia di Padova potranno acquistare il ticket solo per il settore ospiti del Recchioni.

Contestualmente, per poter permettere ai tifosi gialloblù di usufruire dell’iniziativa “Uno di Noi” (promozione in atto per i prossimi due ultimi impegni casalinghi) è possibile, esclusivamente al Fermana Store, acquistare il tagliando per Fermana-Fano, valida per la 19^ Giornata di Ritorno del Campionato di Serie C Girone B 2017/18 di domenica 6 maggio alle ore 17.30 in programma al Bruno Recchioni, al solo costo di 1€ (più diritti di prevendita).

Il costo dei tagliandi, suddivisi per settore, è il seguente:

– Curva: 10€ + prevendita;

– Tribuna laterale: 16€ + prevendita;

– Tribuna centrale: 30€ + prevendita;

– Ospiti: 10€ + prevendita;

– Under 14 (escluso settore ospiti): 0,50€ + prevendita

I tagliandi potranno essere acquistati sul circuito BookingShow presso il Fermana Store sito in via Trieste, 31 a Fermo, ai seguenti orari:

MARTEDì 17 APRILE 15:00 – 17:00

MERCOLEDì 18 APRILE 16:00 – 20:00

GIOVEDì 19 APRILE 16:00 – 20:00

VENERDì 20 APRILE 16:00 – 20:00

SABATO 21 APRILE 10:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00

Per gli altri punti vendita cliccare al seguente indirizzo https://www.bookingshow.it/Home/Puntivendita. Oltre ai punti vendita BookingShow ed online, sono riportati, di seguito, anche gli orari della botteghino dello stadio sito in via Ponchielli: Domenica 22 aprile 10.30 – 12:30 / 13:30 – fino ad inizio gara (per Fermana-Padova).

Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita per evitare code a ridosso della partita. Si ricorda, inoltre, che i minori al di sotto dei 14 anni possono entrare allo stadio solo se accompagnati da parenti entro il IV grado. Per gli abbonati è obbligatorio esibire, al momento dell’ingresso allo stadio, oltre alla Tessera del Tifoso e/o S-Card, il segnaposto plastificato sul quale sono specificati fila e numero di posto. Si sollecita, infine, il ritiro della Tessera del Tifoso e/o S-Card presso il Fermana Store, in quanto la copia cartacea della suddetta non è più valida.

Per la gara in esame l’Arbitro designato sarà il signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Gli assistenti saranno il signor Gamal Mokhtar della sezione di Lecco ed il signor Andrea Bologna della sezione di Mantova. Due i precedenti tra la casacca nera toscana ed i canarini: il primo in Fermana – Civitanovese del 3 novembre 2013 (Serie D) ed il secondo in Fermana – Pordenone del 29 ottobre 2017 (Serie C), terminate entrambe a reti inviolate.

Ben 4, invece, gli incroci con i biancoscudati, tutti in Terza Serie: il primo del 21 novembre 2015 in Padova-Cuneo (1-3); l’8 ottobre 2016 in Teramo-Padova (0-0); il 26 marzo 2017 in Padova – Bassano (1-0) ed infine il 3 febbraio 2018 in Padova – Sambenedettese (1-1). Da segnalare il numero di gialli commissionati dal fischietto aretino: in 3 delle suddette gare le ammonizioni sono state 5; nelle restanti tre 6 ed un’espulsione.

Per degustare invece un aperitivo con i beniamini gialloblù basterà approfittare dell’appuntamento di giovedì 19 aprile, a partire dalle ore 18:00, presso il Magic Caffè di Molini Girola di Fermo, quando i calciatori canarini Cognigni, Cremona, Valentini e Petrucci saranno pronti ad accogliere gli avventori per condividere con loro una serata conviviale all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento. Ad ogni consumazione verrà consegnato un biglietto valido per l’estrazione dei premi ufficiali del Fermana Store, effettuata nel corso della serata.