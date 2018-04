Nuova rotatoria di San Tommaso il Pd: “Costruzione non più rinviabile, contrari a progetti di privati”

FERMO - Il capogruppo Pierluigi Malvatani: "Occorre creare una sinergia forte tra Comune di Fermo, Provincia di Fermo, Regione Marche e Anas che, attraverso un accordo di programma o altro strumento amministrativo, porti ad una rapida realizzazione di tale opera"



“Uno degli incroci del Fermano, con più intensità di traffico e pericolosità è senz’altro quello che collega la provinciale S.Marco-Paludi con la Statale16 Adriatica. Tale traffico è anche notevolmente aumentato con l’apertura del vicino casello autostradale di P.S. Elpidio. Risulta un po’ inspiegabile per quale motivo, negli ultimi anni, siano state costruite decine di utili rotatorie nella viabilità del territorio mentre non si è fatto niente per l’incrocio di cui sopra che come detto si presenta affollato e pericoloso”. Il capogruppo in consiglio comunale del Pd Pierluigi Malvatani riaccende i riflettori sulla nuova rotatoria di San Marco, anche a seguito del dibattito scaturito dalla presentazione di un progetto da parte di privati (leggi l’articolo)

“Il Partito Democratico di Fermo – spiega Malvatani – ritiene che non sia più rinviabile la costruzione di un’efficiente rotatoria che agevoli la fluidità del traffico e la relativa sicurezza in quell’incrocio tra la provinciale Paludi e la Statale 16. Facciamo quindi appello agli enti e alle istituzioni territoriali perché quanto prima si metta in campo una procedura per andare alla rapida costruzione di detta rotatoria. Più esplicitamente il PD di Fermo ritiene, anche per favorire la qualità dell’intervento e i suoi tempi di realizzazione, che occorre creare una sinergia forte tra Comune di Fermo, Provincia di Fermo, Regione Marche e Anas che, attraverso un accordo di programma o altro strumento amministrativo, porti ad una rapida realizzazione di tale opera.

Da parte nostra e dei nostri amministratori provinciali e regionali, fin da subito, ci sarà un convinto impegno politico per andare a creare la collaborazione necessaria tra i vari enti che abbiamo indicato. Riteniamo anche che l’intervento pubblico sia non solo risolutivo per le esigenze di traffico e di sicurezza, ma soprattutto utile per garantire qualità all’intera operazione. Siamo anche convinti che la partecipazione del comune di Fermo sia essenziale e significativa nel senso che esso è l’ente amministrativo più interessato all’intera operazione. La rotatoria porterà infatti anche una maggiore qualità urbanistica in quell’area dove l’amministrazione comunale potrà intervenire per programmare con efficienza i servizi e la residenzialità di quel quartiere”.

Malvatani che pii aggiunge: “Siamo inoltre contrari a progetti (usciti in questi giorni anche per mezzo stampa) di soggetti privati: che in cambio di volumetrie si propongono di realizzare un’opera prioritaria per la sicurezza della cittadinanza andando a caricare ulteriormente la costa di un urbanizzazione inopportuna. Tale programmazione potrà anche essere integrata e arricchita con gli impegni, che ormai dovrebbero essere imminenti, previsti dal piano di finanziamenti governativi a disposizione del comune di Fermo per il recupero e la riqualificazione del quartiere San Tommaso/Tre Archi”.