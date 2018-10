PORTO SAN GIORGIO - Stagione teatrale al via. Presentato questa mattina il cartellone degli appuntamenti. Sei gli spettacoli di prosa in programma. Rinnovata la collaborazione tra Amat e comune. Tornano anche il teatro per ragazzi e la rassegna organizzata da Proscenio.

di Sandro Renzi

Sei spettacoli, uno in più rispetto alla passata stagione. E poi gli appuntamenti, immancabili, per i ragazzi ed il teatro contemporaneo con l’associazione Proscenio che presenta “Sottopassaggi”. Tutto pronto per la nuova stagione teatrale di Porto San Giorgio. Cartellone presentato questa mattina nella sala foyer del teatro comunale. Il sindaco Nicola Loira ha aperto le danze parlando di “stato d’animo”. “Lo stesso di chi è riuscito a costruire in questi anni stagioni teatrali importanti e coinvolgenti, che hanno ridato lustro all’offerta culturale della nostra città. Sono anche molto soddisfatto per come sia andata l’ultima stagione che ha visto un crescendo di spettatori” rimarca il primo cittadino. Una stagione ricca ed articolata che spazia dalla prosa agli spettacoli per ragazzi, dalla musica al teatro contemporaneo. “Coerente col passato, abbiamo mantenuto un alto livello artistico e tentato di caratterizzare il cartellone rispetto ad altre stagioni presenti sul territorio”. E’ poi la volta dell’assessora alla cultura Elisabetta Baldassarri. “Questo teatro ha registrato lo scorso anno un numero di aperture notevole, circa 160. A breve provvederemo ad effettuare le affissioni dei manifesti e vorremmo anticipare i tempi della comunicazione per accrescere il numero degli abbonamenti”. Ci sarà anche la stagione concertistica. Si parte il 27 ottobre. E non può mancare il supporto di Tam. Arrivano a Porto San Giorgio gli Avion Travel a febbraio e Cristina Donà insieme a Ginevra Di Marco a marzo. “Abbiamo focalizzato l’attenzione sulla musica d’autore” tiene a precisare l’assessora.

Entra nel dettaglio dei sei appuntamenti di prosa Gilberto Santini, direttore dell’Amat. “Una pluralità di proposte. Abbiamo riflettuto su quale taglio dare alla stagione. Non essere un cuginetto di teatri più grandi ma un palcoscenico più importante come d’altra parte quello di Porto San Giorgio è”. Si parte allora il 24 novembre con la Compagnia della Marca nel musical “Salvatore Giuliano” di Dino Scuderi. Il 15 dicembre, in esclusiva per le Marche, un’anteprima nazionale con l’attore Mario Perrotta e la consulenza drammaturgica di Massimo Recalcati. In scena lo spettacolo “In nome del padre”. E poi la danza il 25 gennaio. “Fuori dai canoni della femminilità tradizionale” dice Caraceni “una danza che fa sorridere e riflettere al tempo stesso” grazie alle performance dell’attrice Claudia Marsicano: titolo “R. Osa 10 esercizi per nuovi virtuosismi”. Il 3 febbraio toccherà invece a Edoardo Leo, protagonista delle letture semiserie di “Ti racconto una storia”. Il 16 febbraio a salire sul palco sarà invece Francesca Reggiani con il suo ultimo lavoro spumeggiante “D.o.c. Donne d’Origine Controllata”. Chiudono il programma venerdì 1 marzo Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino e Paola Gassman. Protagonisti della commedia “Otto donne e un mistero” di Robert Thomas. Monologhi, musical, commedia, un mix vincente quello offerto da comune ed Amat.

A Stefano Tosoni di Proscenio il compito di illustrare il programma del teatro contemporaneo che partirà il 12 gennaio con lo spettacolo Criucc’ – i treni della felicità. Sarà poi la volta il 22 febbraio di Nest-Napoli Est Teatro e della piece “La Sposa del vento”. Il 15 marzo la Nuova Accademia del Teatro d’Arte di Bibbiena presenterà “Abbraccio”, un connubio tra danza e teatro. Segue il 29 marzo “Yellow Jacket”, lavoro rappresentato da un gruppo di attori originari di San Benedetto del Tronto. Chiuderà un’altra compagnia marchigiana, di Senigallia, il Teatro Nuovo Melograno, in scena con lo spettacolo “Play Time.

E non poteva mancare anche quest’anno Domenica a teatro, giunta alla sua ventiduesima edizione. “La più longeva e la più grande, con sette appuntamenti” ricorda il direttore artistico Marco Renzi. “Sei spettacoli al teatro ed uno in uno spazio aperto in occasione della festa della Befana”. Questa la formula decisa quest’anno. Si parte il 18 novembre con “Cappucetto e la nonna”, poi il 2 dicembre con Pippi Calzelunghe. Il 6 gennaio arriva la Befana per le vie del centro. Domenica 20 gennaio “Cenerentola in bianco e nero” ed il 17 febbraio “Robison Crusoe, l’avventura”. Un mese dopo, il 17 marzo, in scena la “Storia di Re Kabul e dello sguattero Gavvin”. Si chiude il 31 marzo con “Alice”.

Per gli appassionati del vernacolo non può infine mancare la rassegna di teatro dialettale curata dalla Pro Loco. E che fa il paio con quella estiva. Gli appuntamenti in programma saranno sei e copriranno tutta la stagione invernale.

Per quanto riguarda infine gli abbonamenti, la vendita avverrà tra il 9 e l’11 novembre. Tanti altri appuntamenti saranno finalizzati a valorizzare i talenti del territorio e le compagnie amatoriali. Infine una novità. Il cinema a teatro. Con pellicole anche di successo.