“Fra i provvedimenti di supporto alle imprese proposti dal governo, una delle iniziative che ha riscosso maggiormente il plauso del mondo imprenditoriale è ‘impresa 4.0’ che offre incentivi per chi investe in innovazione. ‘Impresa 4.0′ offre alle aziende un ventaglio di opportunità per dotarsi di strumenti tecnologicamente innovativi utili per lo sviluppo dei processi produttivi moderni e delle strategie imprenditoriali”. E’ il punto dell’Ordine degli Ingegneri di Fermo nell’annunciare il seminario che si terrà venerdì prossimo all’hotel Astoria, a partire dalle 14,40.

“Per ottenere l’agevolazione è però indispensabile che tali progetti siano veramente innovativi, pertanto è necessaria la consulenza di tecnici specializzati. Fra queste figure tecniche- specificano dall’Ordine – rientrano gli ingegneri dell’informazione e proprio da questa categoria è partita una iniziativa volta a definire procedure condivise fra tecnici e imprenditori per la realizzazione di progetti ‘impresa 4.0’.

La commissione Ict dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo, negli ultimi mesi, ha affrontato il problema da un punto di vista generale, proponendo un seminario in cui sarà discusso il modo migliore in cui tutti gli attori coinvolti (tecnici e imprenditori ma anche assicuratori e legali) potranno contribuire attivamente a raggiungere l’obbiettivo che ‘impresa 4.0’ si prefigge.

Il coinvolgimento delle figure dell’assicuratore e del legale è essenziale per definire l’ambito in cui si andrà ad operare e offrire garanzie sia al professionista che all’imprenditore. In particolare l’assicuratore è chiamato ad offrire soluzioni assicurative in grado di coprire i rischi legati alla realizzazione dei progetti ‘impresa 4.0’ mentre il legale andrà a definire un preciso ambito legale in cui operare.

L’incontro, che si terrà venerdì 29 novembre presso l’hotel Astoria, viale Vittorio Veneto 8 a Fermo, a partire dalle ore 14,40, è aperto a tutti ma si rivolge in particolare agli imprenditori interessati ad investire in impresa 4.0 e ai tecnici che saranno chiamati a realizzare i progetti.

L’iniziativa, oltre all’ordine degli ingeneri di Fermo che ha organizzato il seminario, ha il sostegno degli altri ordini degli ingegneri marchigiani, del Cni ed ha il patrocinio di confindustria Centro Adriatico, Macerata e Marche Nord e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo”.