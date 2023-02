Pd, il Comitato per Schlein: «Grande e inaspettato risultato»

PD - Il Coordinamento regionale “Parte da Noi" per Elly Schlein, a firma Giulio Silenzi e Meri Marziali: «Il risultato della mozione Schlein, con i 1134 voti che rappresentano il 35% del totale e che sembravano inaspettati all'inizio di questa fase, è da considerare solo un primo passo straordinario che dà una spinta forte al cambiamento»

«Conclusa nelle Marche la fase congressuale per il nuovo PD, con il grande ed inaspettato risultato della mozione Elly Schlein. Soprattutto se si tiene anche conto che quasi la totalità del gruppo dirigente regionale, consiglieri regionali, sindaci ecc. appoggiavano altri candidati. Il coordinamento regionale della mozione “Parte da Noi per Elly Schlein segretaria”, esprime grande soddisfazione e ringrazia le centinaia di attiviste ed attivisti, molti dei quali hanno aderito al partito negli ultimi due mesi grazie proprio alla chiarezza del messaggio di Elly Schlein e che si sono impegnati per sostenere la mozione che ridà una identità di sinistra al Nuovo Pd e che ha rimesso al centro del dibattito i temi della dignità del lavoro, del contrasto ad ogni forma di disuguaglianza e discriminazione e il voler accompagnare con decisione tutta la società nella conversione ecologica, una nuova fase costituente nella quale troviamo anche tanti iscritti di Articolo Uno e tanti che hanno ritrovato la passione dell’impegno diretto». E’ quanto si legge in una nota del Coordinamento regionale “Parte da Noi” per Elly Schlein, a firma Giulio Silenzi e Meri Marziali.

«Un grazie agli attivisti vecchi e nuovi che hanno sostenuto la mozione. Si sono riaperti circoli chiusi da tempo o dove non si discuteva sui motivi profondi delle ultime sconfitte elettorali regionali e nazionale e si è ridata fiducia alla nostra comunità. Il risultato della mozione Schlein, con i 1134 voti che rappresentano il 35% del totale e che sembravano inaspettati all’inizio di questa fase, è da considerare solo un primo passo straordinario che dà una spinta forte al cambiamento e che il 26 febbraio può portare tanto popolo della sinistra a votare nei gazebo con la motivata fiducia che cambiare si può. Il cambiamento necessario per riaprire la prospettiva della costruzione di un forte nuovo Pd e di una coalizione che possa rappresentare la credibile alternativa a questa destra pericolosa e dannosa. In queste due prossime settimane i comitati provinciali della mozione già aperti agli attivisti non iscritti animeranno ancora il dibattito pubblico per spiegare a tutti le ragioni della scelta del cambiamento».