Torna la festa delle Pro loco. Squarcia: «Tra le novità anche i social-chef»

PORTO SAN GIORGIO - Tre giorni tra le prelibatezze enogastronomiche del territorio. Una vetrina importante per i Comuni che partecipano. Un'occasione di promozione anche turistica. Tutto questo è Pro loco in festa, in programma dal 30 giugno al 2 luglio. Diverse le novità in programma.

Tre giorni tra le prelibatezze enogastronomiche del territorio. Una vetrina importante per i Comuni che partecipano. Un’occasione di promozione anche turistica. Tutto questo è Pro loco in festa, in programma dal 30 giugno al 2 luglio, ed a cui si sta già lavorando. Confermata ovviamente la location sul lungomare, confermato il periodo. Al summit organizzativo hanno preso parte i Presidenti Unpli Marche Marco Silla, Unpli Provinciale Ascoli-Fermo Quinto Sagripanti e per la delegazione sangiorgese Giorgia Squarcia. «Una manifestazione di rilevanza per il territorio che rappresenta una vetrina per gli eventi che le singole Pro Loco andranno a ticipicizzare nei singoli Comuni. Valorizzare il territorio, questa la filosofia delle Pro loco, tanto che la tre giorni di Porto San Giorgio avrà anche il patrocinio dell’Unpli nazionale, oltre che della Regione Marche» dice la Squarcia.

E’ stato deciso di confermare il format dell’Expo sul lungomare per tutti gli stand con una ferma attenzione verso l’ambiente, tanto che verrà rafforzata

l’operatività del plastic free. L’incontro è servito anche per mettere sul tavolo alcune novità tra le quali il coinvolgimento di nomi famosi del mondo della cucina in particolare social-chef per dei contest live.