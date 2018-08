ECCELLENZA - La formazione di Eddy Mengo puntella la difesa con l'arrivo in biancoazzurro del centrale argentino ex Civitanovese. Per lui lo scorso anno 12 reti complessive tra il campionato di Prima Categoria e la Coppa Marche

PORTO SANT’ELPIDIO – Due indizi fanno sempre una prova. Tre sono un’assoluta certezza. Nicolàs Rodolfo Monserrat è ormai un giocatore del Porto Sant’Elpidio, anche se per definire il tutto e ufficializzare l’operazione dovrà passare ancora qualche giorno.

Successivamente alle dichiarazioni di qualche settima fa del direttore generale della Civitanovese, Enzo Di Meo, sulla possibile partenza di Monserrat e dopo il “like” piazzato dal difensore stesso alla pagina social del Porto Sant’Elpidio lo scorso 20 luglio, ecco che il terzo elemento sufficiente per fornire un orientamento oggettivamente valido sulla trattativa in atto e quasi conclusa è stato fornito, mercoledì 8 agosto a Villa San Filippo, quando il centrale di Rosario è sceso in campo al fianco di Matteo Nicolosi nell’amichevole contro il Valdichienti Ponte, squadra neopromossa in Promozione.

Per Monserrat, se vogliamo, quello si trattava solo di un “pressure test” (visto che si è aggregato al gruppo da poco, dopo aver fatto ritorno dalle sue vacanze in Argentina), ma l’esito è stato comunque più che positivo, tanto da convincere, qualora ci fossero dei dubbi residui, la dirigenza elpidiense a mettere nero su bianco gli accordi di massima presi con il giocatore.

Nicolàs Monserrat raggiungerebbe così Pablo Cesar Panichelli, altro argentino passato dal rossoblù della Civitanovese al biancoazzurro del Porto Sant’Elpidio. Il centrale classe 1992, nell’ultima stagione ha totalizzato 12 reti (9 in campionato, 2 in Coppa Marche e 1 nella semifinale per il titolo regionale di Prima Categoria contro la Palmense) prendendosi il terzo gradino del podio dei marcatori 2017/18 della Civitanovese finendo dietro solo a Ruibal e Balde, rispettivamente 22 e 15 marcature complessive. Monserrat, inoltre, ha contribuito in modo sostanziale al record rossoblù di difesa meno perforata di tutta la Prima Categoria marchigiana (solo 9 reti incassate).

Per un difensore che arriva uno parte, o meglio, non torna. Stiamo parlando di Matteo Castracani, che in seguito ad una serie di guai fisici, non ha ottenuto la riconferma dalla società elpidiense, che pur avendolo atteso a lungo aveva bisogno di garanzie, soprattutto in un reparto delicato come quello difensivo.

Leonardo Nevischi

Fotogallery