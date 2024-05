Rapina al ristorante-pizzeria Stern, i carabinieri bloccano una donna. Dalla borsa rubata scomparse le carte di credito

di Giorgio Fedeli di PORTO SAN GIORGIO - (di Giorgio Fedeli) L'irruzione nel noto ristorante-pizzeria di via Sacconi questa mattina intorno alle 10. La donna è stata rintracciata e bloccata poco dopo dai carabinieri davanti alla stazione ferroviaria, a qualche centinaio di metri dal pubblico esercizio…

Bandiera blu, filotto per il Fermano con colpo di scena: vessillo Fee anche a P.S.Elpidio

di Sandro Renzi di AMBIENTE - (di Sandro Renzi) Oltre a Fermo, Pedaso, Altidona e Porto San Giorgio, nella capitale anche la new entry Porto Sant'Elpidio. Inaspettata la presenza della città elpidiense che ha dovuto, con i suoi uffici, lavorare e non poco per recuperare il tempo perduto…

ALTRE NOTIZIE

«Non condivido né l’azzeramento della giunta né la scelta dei nuovi assessori» La presa di posizione di Mariani (Per Sem) SANT'ELPIDIO A MARE - La presa di posizione della consigliera di maggioranza che non ha gradito il rimpasto voluto dal sindaco Pignotti: «Parlo a titolo personale, non del gruppo. Questi nuovi assessori sono lontani dal nostro progetto»…

Chiusura lungomare. Santoni senza peli sulla lingua: «Se Ciarpella non voleva la gara doveva dirlo. Lo sport fuori da beghe politiche» PORTO SANT'ELPIDIO - Parla l'organizzatore della gara ciclistica che ha spinto l'amministrazione comunale a chiudere temporaneamente il lungomare. Una decisione che ha scatenato polemiche, anche da parte del presidente Tofoni. Santoni: «Presa di posizione da qualche partito di maggioranza che ce l'ha con me. Se…

Si allontana prima di andare a scuola, ricerche “lampo”: ragazzino rintracciato dalle forze dell’ordine PORTO SAN GIORGIO - Dopo la segnalazione da parte dei familiari, le forze dell'ordine, coordinate dalla prefettura di Fermo, hanno rintracciato il ragazzino: è in buone condizioni di salute…

Rimpasto compiuto, Pignotti nomina la nuova giunta: ecco tutte le deleghe SANT'ELPIDIO A MARE - Il sindaco: «Prosegue il progetto civico per aggregare, proseguire nello sviluppo della città ed in grado di unire centro, frazioni, generazioni e sensibilità. Ai nuovi componenti vorrei augurare un buon lavoro ed un in bocca al lupo per la nuova avventura».…

Bandiera blu 2024, per la Marina di P.S.Giorgio 38esima conferma consecutiva PORTO SAN GIORGIO - Da quando è stato istituto questo riconoscimento, l'approdo sangiorgese non ha perso un colpo. Comprensibilmente soddisfatto l'ad della Marina, Renato Marconi.…

Incendio in un appartamento in via Manara, muore una donna Pier Paolo Flammini di SAN BENEDETTO – Attorno alle 12 le fiamme sono divampate al secondo piano di una palazzina. Si teme che una donna possa essere intrappolata all’interno …

La Bandiera blu “inaspettata”, a P.S.Elpidio torna a sventolare il vessillo Fee FEE - Porto Sant’Elpidio figura tra le 14 nuove Bandiere Blu dell’edizione 2024 del premio. A ritirarla erano presenti il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore all’ambiente Maria Laura Bracalente.…

Porto San Giorgio è ancora Bandiera blu PORTO SAN GIORGIO - Il sindaco Vesprini ed il vice Senzacqua a Roma per la consegna…

«Chiarimento tra Tofoni e Ciarpella? Eppure è stata convocata una maggioranza urgente» La replica del Pd PORTO SANT'ELPIDIO - Il pd al sindaco Massimiliano Ciarpella: «L’amministrazione di centrodestra tira giù la maschera: il sostegno del mondo del ciclismo e di tutto ciò che ne ruota intorno, era solo funzionale al consenso elettorale»…

Irregolarità in un locale notturno, denunciato il titolare. Arriva anche la sanzione di 32mila euro PORTO SAN GIORGIO - Il motivo del deferimento è il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), l'omessa nomina del medico competente e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, l'inidoneità dei dispositivi di estinzione incendi e la presenza di materiale depositato che…

Bandiera Blu, si punta a bissare il poker. In pole ci sono Fermo, Pedaso, Altidona e P.S.Giorgio Sandro Renzi di BANDIERA BLU - Il Fermano punta a bissare il poker. Domani a Roma cerimonia di consegna delle Bandiere Blu da parte della Fee. In pole ci sono Fermo, Pedaso e Altidona che hanno ricevuto l'invito a presenziare. Porto San Giorgio scaramanticamente nicchia sulla presenza nella…

Addio a “Galassia”, il cane dei Vigili del Fuoco di Fermo FERMO - Galassia, che ha prestato servizio da maggio 2013 fino a ottobre 2020 quest'oggi è morta lasciando un grande vuoto nel cuore del suo conduttore. Ha onorato il suo speciale percorso con quasi 150 ricerche all’attivo, fra cui il terremoto di Modena, la valanga…

«Con noi la prima area giochi inclusiva della città, Gd racconta barzellette» La replica di Ubaldi MONTEGRANARO - Il primo cittadino: «Siamo appena all'inizio di maggio; fino alla settimana scorsa abbiamo avuto anche condizioni meteorologiche che rendevano difficili le manutenzioni e facile la ricrescita, quindi con calma faremo tutto. È stucchevole che ogni settimana si prende di mira un campetto. Stiamo…

Scuola di formazione per le Polizie locali, 40 operatori a lezione in sala consiliare PORTO SAN GIORGIO - Nella giornata odierna erano presenti circa 40 iscritti, istruiti dal commissario Antonio Bernardi (ex della Stradale di Teramo), dagli ispettori Sergio Fieni (Squadra Mobile di Teramo) e Luca Piselli (Digos) insieme al tutor Stefano Fermani (commissario Polizia locale di Porto San…

Pignotti azzera la giunta in vista del rimpasto: «Nessun demerito degli assessori» SANT'ELPIDIO A MARE - Il primo cittadino: «Tengo a precisare che non si tratta di un atto sanzionatorio nei confronti degli assessori ai quali, invece, va il mio più sentito ringraziamento per i tanti e gravosi sforzi profusi in questi mesi per il loro encomiabile…

Chiusura del lungomare, Ciarpella: «Da Tofoni toni eccessivi ma ci siamo chiariti» Il “veleno” del sindaco è per il Pd PORTO SANT'ELPIDIO - Col presidente del Consiglio «continueremo a lavorare, come abbiamo fatto in questo primo anno di amministrazione, all’insegna del dialogo e della massima collaborazione reciproca». Ciarpella snocciola numeri al Pd: «Le critiche verso l’evento ciclistico e le parole del presidente hanno riportato in…

Centrale biometano, pronta l’interrogazione della minoranza. Interlenghi: «Cittadini mai coinvolti dall’amministrazione» FERMO - Il capogruppo di 'Fermo Capoluogo' Renzo Interlenghi: «Il sindaco che ha affermato di non sapere nulla dell’iniziativa del privato nonostante abbia anche la delega all’urbanistica quale vice presidente della Provincia. Se i cittadini si lamentano del fatto che a fronte di una così…

Il vice ministro Valentini a Sant’Elpido a Mare sostegno della candidata Fi Graziella Ciriaci SANT'ELPIDIO A MARE - Graziella Ciriaci, candidata per Forza Italia nella circoscrizione Italia Centrale: «Made in Italy ricchezza da difendere e valorizzare»…

Violenza a P.S.Giorgio, la minoranza: «L’amministrazione non ha le ‘mani legate’ ma può intervenire» PORTO SAN GIORGIO - L'affondo della minoranza: «Che il tema sia complesso lo sappiamo bene. Forse oggi lo comprendono anche i consiglieri che si dilettavano a presentare pacchetti sicurezza a iosa, con estrema faciloneria e demagogia e che oggi invece non pronunciano una parola. Questa…

«Spazi pubblici lasciati all’abbandono, ora è il turno del parchetto davanti allo stadio La Croce» Gd di nuovo alla carica MONTEGRANARO - Il segretario dei Giovani Democratici di Montegranaro Riccardo Strappa sottolinea come «il paese non ha bisogno di 100 parchi abbandonati, buoni solo per giocare a nascondino fra l’erba alta, ma ha bisogno di un’amministrazione che amministri seriamente con meno foto e targhette, ma…

Chi evade i domiciliari, chi viola la sorveglianza speciale e chi infrange il Foglio di via: tre le denunce FERMANO - A Porto Sant'Elpidio, è scattata una denuncia per inosservanza della prescrizione della misura del c.d. “Foglio di Via Obbligatorio” da parte di un pregiudicato 40enne di Montegranaro. A Fermo i militari del Norm hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria…

Prosegue l’azione del Comitato Fermano Agricoltori: «Avanti tutta con le richieste per il nostro settore» FERMANO - L'assemblea si è riunita qualche settimana fa a Grottazzolina. Il Comitato ha annunciato che saranno presenti al fianco del Comitato Agricoltori Maceratesi in corteo per circa 80 Km …

L’Istituto Oncologico Marchigiano all’Ecoday per sensibilizzare su prevenzione e diagnosi precoce Silvia Remoli di FERMO - Il presidente Licio Livini invita a sostenere lo Iom Onlus di Fermo: «Contrastare le malattie tumorali è possibile con stili di vita sani e con screening e terapie all’avanguardia», ed in programma anche l’assistenza domiciliare…

A terra sanguinante, uomo soccorso dalla Croce azzurra PORTO SAN GIORGIO - L'sos è scattato intorno alle 22. Sul posto un equipaggio della pubblica assistenza sangiorgese. L'uomo ha una ferita alla testa e diverse escoriazioni sul corpo. Accertamenti in corso per risalire alle cause delle ferite…

Cercasi infermieri. L’allarme lanciato da Donati (Cisl): «Servono stipendi in linea con la media europea» SANITA' - Giuseppe Donati, componente del Comitato di Reggenza della Cisl Fp Marche: «L’obiettivo è di giungere ad un aumento dello stipendio dell’infermiere e delle altre professioni sanitarie, in linea con la media europea, così da evitare la fuga dalla sanità pubblica verso la libera…

Si ferisce a un braccio col machete, soccorso un uomo ORTEZZANO - L'uomo di circa 60 anni è stato soccorso dalla Croce Arcobaleno di Petritoli. La ferita riportata non è gravissima. L'uomo è stato comunque accompagnato all'ospedale, così come un automobilista coinvolto in un incidente stradale a Casette d'Ete…

Il “dopo Tofoni”, affondo Pd: «Amministrazione da zero assoluto, spaccatura difficile da sanare» PORTO SANT'ELPIDIO - Il Pd: «Totale mancanza di concertazione con tutte quelle realtà commerciali ed imprenditoriali, che anziché minacciare la chiusura delle serrande, se ben informate, ma soprattutto se messe nelle condizioni, con iniziative ad-hoc legate alla manifestazione sportiva; avrebbero sicuramente patito meno gli effetti…