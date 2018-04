Comitato provinciale di Forza Italia a Porto Sant’Elpidio: “Stiamo intensificando la nostra presenza nel Fermano”

PORTO SANT'ELPIDIO - Cangini: "Il vento del Centrodestra sta soffiando con sempre maggiore forza, nelle Marche, in Italia e in Europa"

Si è tenuto questa mattina, al ristorante Il Gambero di Porto Sant’Elpidio, in una sala con tanti esponenti di Forza Italia, simpatizzanti del Partito e cittadini, il comitato provinciale Fi. Al tavolo dei relatori il responsabile nazionale Enti Locali FI e coordinatore ad acta per la campagna elettorale nelle Marche, Marcello Fiori, il Senatore FI Andrea Cangini, la coordinatrice provinciale e Capogruppo regionale FI Jessica Marcozzi, il Sindaco di San Benedetto del Tronto (coordinatore per le elezioni amministrative-area sud delle Marche), Pasqualino Piunti e il coordinatore comunale FI Enzo Farina. Al coordinamento provinciale Fi ha partecipato anche il Candidato Sindaco del Centrodestra a Porto Sant’Elpidio, Giorgio Marcotulli. Tra i presenti anche la responsabile dei Club di Forza Italia nelle Marche, Claudia Regoli

“E’ davvero bello e stimolante – le dichiarazioni del Senatore Andrea Cangini – vedere che il nostro Partito si mobilita, in vista del prossimo appuntamento con le elezioni amministrative, con passione ed entusiasmo. Ciò è la conferma che le prossime elezioni segneranno un punto di svolta nell’amministrazione territoriale e saranno il miglior volano anche per un prossimo cambiamento anche regionale. Il vento del Centrodestra sta soffiando con sempre maggiore forza, nelle Marche, in Italia e in Europa. I cittadini stanno prendendo coscienza della crisi evidente ed irreversibile del Pd e del doppiogiochismo e dell’incapacità politica del Movimento 5 Stelle, finalmente venuti allo scoperto. Molti degli elettori che, in buona fede, hanno votato M5S, a breve apriranno gli occhi. Forza Italia saprà dare ai cittadini le risposte che non hanno avuto fino ad oggi”.

“Il nostro Partito – le parole del Coordinatore Marcello Fiori – si sta rapidamente riorganizzando nelle Marche puntando sulla piena valorizzazione dei territori e dei nostri capaci Amministratori locali. In ogni Comune avremo una rappresentanza di Partito e nella riorganizzazione territoriale Jessica Marcozzi sta facendo un lavoro encomiabile. Forza Italia sta rinascendo”.

“Stiamo intensificando la nostra presenza e la nostra operosità in ogni Comune del Fermano, a partire da quelli chiamati al voto con le prossime elezioni amministrative. In ogni Comune della nostra Provincia – ha aggiunto la Coordinatrice provinciale e Capogruppo regionale Jessica Marcozzi – stiamo individuando un referente di Forza Italia, formando al contempo degli specifici gruppi di lavoro”.