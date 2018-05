POLITICA - Nota congiunta del senatore Andrea Cangini e del capogruppo in Consiglio regionale Jessica Marcozzi dopo l'ennesimo rinvio dell'incontro di Roma

Prima il 3 maggio. Poi giovedì 17. I continui rinvii del vertice di Roma presso il Ministero per lo sviluppo economico tra i dirigenti della Whirlpool di Comunanza e i sindacati (LEGGI QUI), non hanno di certo incontrato i favori del senatore di Forza Italia Andrea Cangini e capogruppo in Consiglio regionale Jessica Marcozzi.

“Il Ministro dello Sviluppo Economico Calenda e la Regione Marche non facciano orecchie da mercante – ribadiscono Cangini e Marcozzi -. Bisogna intervenire immediatamente per scongiurare la chiusura della Whirlpool a Comunanza. Non si scherza con il lavoro e il futuro di 540 dipendenti e delle loro famiglie in un territorio, oltretutto, martoriato come quello dei Sibillini. Il Ministro e la Regione mettano fine alla loro latitanza politica e trovino una soluzione che eviti il ridimensionamento e l’eventuale delocalizzazione. Tutelino i posti di lavoro a rischio in tutte le unità produttive nazionali allo scadere del piano aziendale a fine anno e concedano la proroga degli ammortizzatori sociali.