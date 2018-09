PROMOZIONE - Debutto show per Nello Viti sulla panchina del sodalizio calzaturiero, che grazie alla doppietta del classe 1994 vince all'inglese sui giallorossi guidati da Roberto Ricciotti

MONTE URANO – Nella prima gara del girone n.10 di Coppa Italia, Nello Viti (padre di Daniele, terzino sinistro) dopo sette anni di inattività torna sulla panchina del Monturano Campiglione e vince all’esordio contro il Montalto di Roberto Ricciotti, uscito vincitore nello spareggio play out contro il Trodica nell’ultimo campionato di Promozione. Dopo l’addio di capitan Fabrizio Vallesi passato alla Monterubbianese in Prima Categoria, a farsi largo nell’attacco calzaturiero è Luca Moretti, classe 1994 autore di una doppietta.

IL TABELLINO

MONTURANO CAMPIGLIONE 2: Isidori, Adami (87′ Caporaletti), Daniele Viti, Cozzi (61′ Smerilli), Finucci, Cerquozzi, Malaspina (76′ Polini), Tidiane, Ulivello (80′ Morelli), Bracalente, Moretti. All. Nello Viti

MONTALTO 0: Paolini, Marilungo, Brasili (80′ Di Buò), Alessi, Scielzo, Polini Fabrizio (68′ Ciucani), Carboni, Agostinelli, De Luca, Bruni (64′ Raschioni), Pampano (58′ Castorani). All. Roberto Ricciotti

ARBITRO: Taboubi di Jesi; assistenti Morganti di Ascoli Piceno, Massani di Jesi

RETI: 19′ e 53′ Moretti

LA CRONACA

Il Monturano Campiglione del nuovo ciclo di mister Viti e dei nuovi innesti Isidori, Cozzi, Finucci, Tidiane ed Ulivello vince e convince. I calzaturieri controllano il match con il Montalto in lungo e in largo grazie al doppio passivo imposto da Luca Moretti che prima sfrutta una corta respinta dell’estremo Paolini per segnare in tap-in, poi in contropiede è al posto giusto al momento giusto e deposita comodamente in rete da due passi. Nel finale gli ospiti accorciano le distanze con la rete di Castorani, ma l’arbitro Taboubi di Jesi annulla tutto per fallo in attacco. Sabato 15 settembre al Comunale Sant’Alberto di Montalto delle Marche alle ore 15.30 gli uomini di Ricciotti proveranno a ribaltare il passaggio del turno.

Leonardo Nevischi