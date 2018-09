BILIARDO - Venerdì prossimo a Grottazzolina Officina Caffè ed Iron Bar si contenderanno la Supercoppa Marche A1. Nelle stesse ore prenderà il via il Campionato Interprovinciale di Serie A, mentre nel fine settimana successivo sarà il turno della Serie B

FERMO – Supercoppa Marche A1. Questa prima edizione che si giocherà venerdì sera sul campo neutro della Bocciofila Grottese di Grottazzolina vedrà scendere in gara le due squadre finaliste dello scorso Campionato Regionale di Serie A1, l’Officina Caffè di Lido di Fermo, campione in carica, e l’Iron Bar Fermo. L’incontro si giocherà su sei set, due di Coppia e quattro Singoli. In caso di parità alla fine di tutti i sei incontri si disputerà un tie-breack al meglio di tre incontri Individuali.

Il tutto in attesa del Campionato Regionale di A1 che prenderà il via la settimana successiva con quattordici squadre in gara di cui sei della nostra provincia, Fermo 2000 (neopromossa), Azzolino, Monte Urano, Speranza Campiglione di Fermo (ex Ciotti’s Bar), oltre alle due finaliste della già citata Supercoppa. Quattro le formazioni del maceratese: Civitanova Biliardo (neopromossa), Circolo Cittadino Cingoli, A. Diamanti Corridonia e San Severino. Stesso numero i team anconetani: Circolo 14 Febbraio Ancona, Cral Palombina Ancona (neopromossa), Passo Ripe e Ponte Rio Trecastelli.

Campionati Interprovinciali. Serie A. Al via da questo fine settimana con dodici formazioni del fermano, una dell’ascolano e tre del teramano. Questa la prima giornata: Iron Bar Fermo vs Azzolino/2, Bar Piccadilly Montegiorgio vs Tortoreto, Villa Vitali Fermo vs Bar Moderno Colli del Tronto, Fermo 2000 vs San Michele Lido di Fermo, Monte Urano vs Bar Italia Fermo, Azzolino/2 vs Porto Sant’Elpidio/2, Speranza Campiglione di Fermo vs Giulianova, Porto Sant’Elpidio/2 vs Bar Adriatico Sant’Egidio alla Vibrata.

Serie B. Suddivisa in due raggruppamenti di tredici squadre ciascuno che inizieranno nel prossimo fine settimana del 20 e 21 settembre.

Girone 1 con dieci formazioni del fermano e tre dell’ascolano: Bar Max Ascoli Piceno, Bar Moderno Colli del Tronto, Bar Tazza d’oro Fermo, Caffè La Pergola Sant’Elpidio a Mare, Comunanza (new entry), Iron Bar Fermo, San Giuliano Fermo, Sant’Elpidio a Mare, Società Operaia Monterubbiano, Speranza Campiglione di Fermo, Monte Urano, Villa Murri Porto Sant’Elpidio, Villa Vitali Fermo.

Girone 2 con undici team del fermano ed uno ciascuno dell’ascolano e del teramano: Bar Adriatico Sant’Egidio alla Vibrata, Caffè La Pergola Sant’Elpidio a Mare, Fermo 2000, Iron Bar Fermo, Monte Urano, Piceno Ascoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, San Michele Lido di Fermo, Santa Petronilla Fermo, Sant’Elpidio a Mare/1, Sant’Elpidio a Mare/2, Street Bar Capodarco di Fermo.

Tiziano Vesprini