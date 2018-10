Sanità, liste di attesa, Marche penultima regione d’Italia, Leonardi: “Evidente fallimento delle politiche a guida Pd”

LA CLASSIFICA NAZIONALE - Il giudizio della capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Elena Leonardi, che è anche Vicepresidente della Commissione Sanità della Assemblea Legislativa.

“La notizia, nemmeno tanto inaspettata delle liste di attesa per le prestazioni specialistiche che vede le Marche peggiore regione d’Italia dopo la Campania, è il risultato di una politica sanitaria fallimentare a guida Pd”. Questo è il laconico giudizio della capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Elena Leonardi, che è anche Vicepresidente della Commissione Sanità della Assemblea Legislativa.

La rincorsa a misure palliative, tardive, come il prolungamento delle prestazioni di alcune strumentazioni diagnostiche sono un patetico gesto, come a voler “mettere una pezza” ad una situazione che è davanti agli occhi di tutti i marchigiani.

“Ricordo – continua la Leonardi – che da ben quattro anni è scaduto il Piano Socio Sanitario Regionale, oggetto anche di una mia interpellanza, e che ora si vocifera venga mostrata una sua bozza in alcune non ben definite riunioni. Un Piano che dovrebbe invece partire realmente da una concertazione con le popolazioni marchigiane e con i Sindaci che sentono il polso della situazione nei loro territori”.

La Leonardi propone in seno al Comitato per la Valutazione delle Politiche una cosiddetta: “Missione Valutativa sui tempi di attesa così da accertare le cause del malfunzionamento di questo meccanismo che sinora ha favorito solo la sanità privata a discapito della pubblica. Quando soltanto tre mesi fa Ceriscioli parlava di una regione “benchmark” per qualità ed erogazione delle prestazioni e dei livelli essenziali di assistenza forse parlava del Veneto o della vicina Umbria non certo delle Marche che si trovano in questa impietosa situazione. Aspetti economici e gestionali non hanno funzionato – conclude Leonardi – se sinora si è fatta una politica di tagli e di riorganizzazione poco razionale con evidenti pesanti disagi per i pazienti marchigiani e con un aumento della mobilità verso realtà sanitarie di altre regioni”.