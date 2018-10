Forza Italia prepara i piani futuri

per le Marche: “Due appuntamenti

su terremoto e ritardo infrastrutturale”

MARCHE - Vertice a Roma col vicepresidente Tajani per la riorganizzazione del partito nelle Marche, in primavera i congressi in tutti i Comuni e le Province, a breve due avvenimenti programmatici per parlare delle aree terremotate e "della crisi che fa scivolare le Marche verso il Mezzogiorno"

... giovedì 4 ottobre 2018 - Ore 19:02

Si è tenuto oggi a Roma un vertice relativo all’organizzazione di Forza Italia nelle Marche alla presenza del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani e del neo commissario regionale Marcello Fiori. Hanno partecipato all’incontro gli on. Gregorio Fontana, responsabile dell’organizzazione di Forza Italia, Sestino Giacomoni, coordinatore della Conferenza dei coordinatori regionali, il sen. Andrea Cangini e il vice capogruppo alla Camera dei deputati Simone Baldelli, entrambi eletti nelle Marche, la capogruppo regionale, Jessica Marcozzi e il consigliere regionale Piero Celani. E’ stata affrontata la questione del rilancio di Forza Italia sui territori che vedranno lo svolgersi dei congressi comunali e provinciali a partire dai primi mesi del 2019 per rinnovare l’intera classe dirigente nei Comuni e nelle Province attraverso la partecipazione dei cittadini simpatizzanti ed iscritti. “Sotto il profilo dell’iniziativa politica si è convenuto di organizzare due importanti avvenimenti programmatici: uno relativo alle aree colpite dal terremoto, l’altro legato ai temi del ritardo infrastrutturale e della crisi economica che sta sempre di più facendo scivolare le Marche verso il Mezzogiorno d’Italia”. La riunione si è conclusa con gli auguri di buon lavoro al neo commissario Fiori.