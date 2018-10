Balestrieri: “Riunione sul traffico lungo la Statale, Porto Sant’Elpidio assente ingiustificata”

PORTO SANT'ELPIDIO - Il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia critico sull'assenza dell'amministrazione Franchellucci all'incontro convocato dal sindaco di Civitanova Marche per analizzare le criticità viarie emerse ad agosto con la chiusura di un tratto di A14

“Perchè Porto Sant’Elpidio ha disertato l’incontro sui problemi di traffico della Statale 16 indetto dal sindaco di Civitanova Marche?” Se lo chiede il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Balestrieri, che con il gruppo di Porto Sant’Elpidio e il coordinamento provinciale “si scusa” per l’assenza della città, “malgrado l’invito ufficiale, al tavolo convocato per parlare dei problemiregistrati ad agosto sulla Statale, dovuti alla chiusura per più giorni del tratto autostradale maceratese-fermano”.

All’incontro erano presenti l’ onorevole di Fratelli d’ Italia Francesco Acquaroli, il sindaco di Porto San Giorgio Nicola Loira, l’assessore alla viabilità di Fermo Mauro Torresi, il sindaco di Pedaso Vincenzo Berdini. “Proprio a Palazzo Sforza – nota Balestrieri – si è parlato di infrastrutture, di tutti i disagi che tra la fine di agosto e gli inizi di settembre le nostre città hanno vissuto e proprio da quell’interessante tavolo di lavoro è stato siglato un accordo tra i sindaci presenti, da inviare al Ministero delle infrastrutture sperando in un interesse anche da parte della Regione Marche. In questo accordo si chiede di decongestionare dall’enorme traffico la Statale 16 Adriatica creando delle infrastrutture alternative, visto lo sviluppo che negli ultimi anni le nostre cittadine costiere hanno avuto”.