Franchellucci a Fratelli d’Italia: “Polemica sterile, piena disponibilità al tavolo per migliorare le infrastrutture”

PORTO SANT'ELPIDIO - Il sindaco di Porto Sant'Elpidio spiega la sua assenza al tavolo sulla viabilità convocato a Civitanova: "Capitano situazioni che sconvolgono l'agenda, ma non è certo un'assenza a cambiare la collaborazione con i comuni limitrofi, servono interventi infrastrutturali per dare sicurezza all'asse Adriatica"

“Non mi scuso per l’assenza, ma per l’assurdo e strumentale comportamento di una, per fortuna piccola, parte della mia opposizione”. Velenosa risposta del sindaco Nazareno Franchellucci a Fratelli d’Italia, che attraverso il coordinatore provinciale Andrea Balestrieri ha stigmatizzato l’assenza di Porto Sant’Elpidio al tavolo sulla viabilità convocato ieri a Civitanova Marche.

“Si è messa in evidenza una riunione tra amministratori come oggetto di una delle polemiche più sterili che in 10 anni da amministratore locale abbia mai letto o sentito – puntualizza Franchellucci – Fabrizio (il riferimento è al primo cittadino civitanovese Ciarapica) con il quale ci si sente molto spesso e con il quale abbiamo molti progetti congiunti, uno su tutti la ciclovia sul fiume Chienti, sa benissimo che avevo dato la mia disponibilità a partecipare e che, se non ero presente e non ho potuto delegare qualcuno, è semplicemente perché nella vita quotidiana di un Sindaco capitano situazioni che sconvolgono l’agenda quotidiana in un minuto rendendoti impossibile anche delegare qualcuno”.

Franchellucci si dice convinto che non sia “l’assenza ad una riunione che cambia le prospettive collaborative tra enti limitrofi. Colgo l’occasione per plaudere ad un tavolo congiunto alla viabilità ed alla disponibilità dell’onorevole Acquaroli (anche lui ex sindaco e conscio di quanto sia impossibile partecipare a riunioni o direttivi di organi quando purtroppo da un secondo ad un altro la tua presenza è necessaria altrove). Rilancio la mia piena disponibilità ad allargare il tavolo di concertazione a tutti i parlamentari e senatori eletti nei nostri collegi al fine di raggiungere l’obiettivo, ovvero quello di programmare interventi infrastrutturali capaci di garantire all’asse Adriatica una viabilità sicura senza impattare sulle comunità locali”.