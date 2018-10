Giunta Loira, Di Virgilio replica all’opposizione: “Siete solo 100% critica, nessuna proposta”

POLITICA - Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Porto San Giorgio risponde agli attacchi della minoranza, elencando le questioni cittadine più rilevanti

È decisa la risposta di Andrea Di Virgilio, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Porto San Giorgio, nei confronti della minoranza. “Ancora una volta l’opposizione, a mo’ di disco rotto e non paga di un modus operandi fallimentare che l’ha portata per due volte di seguito a sbattere contro il muro della coalizione Loira, si da’ alla 100% critica – commenta il consigliere -. Da una parte abbiamo i consiglieri Agostini e Petrozzi che prendono le difese degli evasori in dispregio della legge e a discapito della stragrande maggioranza dei sangiorgesi che, correttamente, pagano i tributi e si trovano a pagarli anche per chi non lo fa.

Dall’altra i consiglieri Marinangeli e Vitturini che parlano sempre delle stesse cose dimostrando povertà assoluta di argomenti e nessuna capacità propositiva, tra l’altro ignorando, per colpa o con l’intenzione di confondere i sangiorgesi, situazioni di fatto di cui tutti sanno ma che vale ancora la pena ricordare”.

Di Virgilio, nella sua disamina, inizia dal porto. “L’Università Politecnica delle Marche sta lavorando per fornire all’Amministrazione, entro il prossimo anno, uno studio e la documentazione necessaria per l’approvazione del piano regolatore portuale; quanto al pennello para sabbia per limitare gli effetti dell’insabbiamento, si ribadisce che vi è un tavolo aperto tra Comune e Regione per una valutazione tecnica anche in ragione dell’evoluzione della linea di costa che si è avuta negli anni; proprio per questo il pennello potrebbe oggi essere insufficiente ed il progetto merita un approfondimento tecnico che è in corso circa dimensioni e consistenza dell’opera”.

Segue poi un elenco, da parte dello stesso consigliere di maggioranza, su alcune delle questioni cittadine più rilevanti.

EX LAVANDERIA COSSIRI / ZPU8

“È questo un immobile di proprietà di una società fallita, che andrà all’asta nei prossimi mesi, così come il piano interrato ed il primo piano dell’ex silos di via della Repubblica e l’ex “stazionetta” di via della Resistenza. Come da programma, siamo pronti a discutere immediatamente la riqualificazione complessiva della ZPU di cui abbiamo già il progetto.”

FORNACE BRANELLA

“Immobile di proprietà di privati; vi è da parte dell’Amministrazione Disponibilità assoluta per un progetto di riqualificazione che si integri con Pian della Noce ma non possiamo prescindere dalla proprietà che da anni non mostra alcuna volontà di investire sull’area dell’ex fornace.”

CINEMA EXCELSIOR

“Pende in Corte d’Appello un contenzioso sulla proprietà. In primo grado il Tribunale di Fermo ha dichiarato che l’immobile è di proprietà della società privata che non ha, al momento, alcun interesse di investire sull’immobile nonostante le tante proposte formulate dal sindaco.”

ROTATORIA FERMANA

“L’Anas, nuova proprietaria della strada, ha bocciato la rotatoria e la soluzione di viabilità progettata e approvata dalla Provincia di Fermo. Si sta progettando una nuova soluzione.”

FONDI EUROPEI

“Utili ed importante individuarli: il comune di Porto San Giorgio si è attivato ed ha ottenuto finanziamenti per il ponte ciclopedonale sul ponte del fiume Ete (500 mila euro), affrontando una situazione che da sempre chiedeva soluzioni; ha intercettato fondi per la riqualificazione del Pic pesca (300 mila euro); ha intercettato fondi per il rifacimento del manto del campo sportivo a nord denominato Ala Azzurra (75 mila euro), ha intercettato fondi per il rifacimento delle banchine del porto per garantire maggior sicurezza. (35 mila euro). E’ necessario anche specificare che quando si intercettano i fondi europei, gli stessi non vanno a coprire l’intero costo economico del progetto ed una parte di fondi deve essere poi individuata dal Comune che deve reperirli tra le pieghe del bilancio ( si parla di centinaia di migliaia di euro).

“Questi i fatti – conclude Di Virgilio -. Auspico, per il futuro, una discussione maggiormente propositiva ed una maggiore onestà intellettuale da parte di consiglieri che, tra l’altro, hanno ricoperto per svariati anni posizioni apicali nella nostra città”.