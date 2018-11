ATTACCO - Il capogruppo del Carroccio in consiglio regionale: “Una maggioranza allo sbando continua a guardare il dito, anziché la luna”

“Il grido d’allarme appena lanciato dalla Coldiretti somiglia più ad un angosciante conto alla rovescia: se entro la fine dell’anno non verranno attuati i programmi regionali di sviluppo rurale finanziati con 120 milioni di euro da Bruxelles, la considerevole cifra dovrà essere restituita al mittente.

Una somma enorme, che, secondo i dati ministeriali ripresi oggi da Coldiretti, ben cinque Regioni ossia Puglia, Abruzzo, Liguria, Marche e Friuli, rischiano di lasciarsi sfuggire dalla propria disponibilità di spesa per non aver attuato i programmi di settore. Il fatto che la Regione Marche sia in questa black list non è certamente motivo d’orgoglio, ma di forte preoccupazione” è il commento del capogruppo della Lega nord, Sandro Zaffiri che aggiunge: “Preziose risorse destinate direttamente allo sviluppo delle aziende e delle imprese del settore agricolo, eccellenze del nostro territorio, forse definitivamente perdute a causa dell’incapacità politica di una Giunta regionale, alla quale spesso abbiamo cercato di indicare, invano, la strada giusta”.