La nuova sede scolastica per il quartiere Corva è realtà. Lo rimarca il gruppo civico La Città del Fare che ricorda come La notizia tanto la regione Marche abbia stanziato un contributo di oltre 1.300.000 euro per la costruzione del nuovo plesso, che andrà a sorgere in un area comunale limitrofa e urbanizzata.

Laura Cifani, consigliere comunale del gruppo civico, commenta così la notizia. “Non nego la grande soddisfazione per lo straordinario risultato ottenuto dall’Amministrazione comunale, cito in maniera particolare il sindaco Franchellucci che da sempre ha avuto a cuore le sorti della scuola Collodi, soprattutto da quando si era paventata addirittura l’ipotesi di chiusura del plesso a causa delle difficoltà a formare la classe prima”.

Da una possibile chiusura ad un edificio ex novo; in mezzo la grande mobilitazione del quartiere. “Ritengo sia importante – continua la Cifani – ricordare il grande lavoro dell’associazione di quartiere Corva di cui ho fatto parte e di tutti i cittadini che si sono impegnati insieme all’amministrazione per scongiurare la chiusura della scuola. Ora grazie all’impegno di tutti, non solo la Collodi avrà lunga vita ma i nostri figli potranno usufruire di un edificio più sicuro e funzionale”.