Per la rinnovata Sutor anche il play Giorgio Galipò

SERIE B - Dopo coach Massimiliano Baldiraghi e la guardia Alessandro Alberti ecco un ulteriore tassello per i calzaturieri griffati 2021/22. Ufficiale l'ingaggio del play messinese classe 1999. Cresciuto nell'Orlandina, è stato prelevato Torrenovese in B, dove ha viaggiato con una media punti di 10.2 raccattando anche 4.6 rimbalzi e fornendo 4.1 assist

16 Agosto 2021 - Ore 16:07 ...

MONTEGRANARO – Dopo Le ufficializzazioni di coach Baldiraghi e quella del play/guardia Alberti, la Sutor Basket si è assicurata le prestazioni del playmaker Giorgio Galipò (foto), 175 cm, nato a Messina il 30 novembre del 1999.

Galipò è cresciuto nelle giovanili dell’Orlandina Basket ed è stato il primo orlandino ad esordire in una manifestazione europea (Champions League). Nel 2018/19 è andato in prestito alla Juve Caserta e la stagione successiva a Vicenza in serie B, dove ha totalizzato 29 presenze condite da 139 punti. Nel 2020/21 ha vestito la maglia della cestistica Torrenovese in B, dove ha viaggiato con una media punti a partita di 10.2 raccattando anche 4.6 rimbalzi e fornendo 4.1 assist.

“La chiamata della Sutor mi ha fatto un effetto positivo – prime parole di Galipò – perché Montegranaro è stata sempre una piazza incredibile per la pallacanestro italiana. Parlando poi direttamente con coach Baldiraghi, che non conoscevo personalmente, ma ci avevo giocato contro in qualche occasione, mi sono convinto ancora di più a scegliere la piazza gialloblù”.

Galipò si è poi soffermato su quello che potrà essere la sua esperienza alla Sutor. “Non sono mai stato nelle Marche e il centro Italia lo conosco pochino. Sono convinto che a Montegranaro troverò una città che vive di pallacanestro e spero di sentire intorno a me tutto il calore possibile. Sono molto concentrato sul basket e per tutto il resto si vedrà. Ero molto piccolo, però ricordo le sfide tra l’Orlandina e la Sutor, sempre belle partite”.

Il nuovo play ha voluto presentarsi con le sue caratteristiche. “Sono un giocatore dinamico, a cui piace molto correre. Però, quando c’è da fermarsi e ragionare, sono pronto a farlo. Certo, preferisco però le giocate in velocità”. Alla fine ha voluto salutare anche i sostenitori calzaturieri. “Spero di avere il calore dei tifosi gialloblù alla Bombonera. Sono pronto e carico per giocare una grandissima stagione con i supporters gialloblù sempre al fianco della squadra”.