Fiamme nell’impianto di aspirazione di una fabbrica

24 Febbraio 2022 - Ore 17:50 ...

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12 circa di oggi a Sant’Elpidio a Mare, a Casette d’Ete per la precisione, per un incendio dell’impianto di aspirazione di una fabbrica per la lavorazione di materie plastiche.

Due squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Civitanova Marche e dal comando di Fermo dopo aver accertato che le fiamme fossero spente hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata ed allo svuotamento di alcuni silos per verificare che i materiali contenuti non fossero stati coinvolti dall’incendio. Sul posto due autobotti, due campagnole ed una autoscala. 12 i vigili impegnati nelle operazioni.