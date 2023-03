Alla vigilia del trofeo Scarpa d’oro partiti i campionati nazionali di Promozione

BOCCE SPORTIVE – Saranno 200 i partecipanti alla gara nazionale di Monte Urano, classicissima sfida nazionale a coppie calzaturiera giunta all’edizione numero 38. Ben 15 le formazioni del Fermano che parteciperanno invece alla prima fase territoriale del massimo circuito nazionale di Promozione a squadre

di Tiziano Vesprini

FERMO – Saranno 200 i partecipanti alla gara nazionale di Monte Urano trofeo Scarpa d’oro. Ben 15 le formazioni del Fermano che parteciperanno alla prima fase territoriale del massimo circuito nazionale di Promozione a squadre di Prima, Seconda e Terza categoria, scattato in questa settimana, in rappresentanza di 8 Società Bocciofile.

Campionato nazionale di Promozione – Torneo suddiviso nelle tre categorie di Prima, Seconda e Terza categoria. Ad esso hanno aderito ben otto società bocciofile del Fermano: Città di Fermo, Corva Porto Sant’Elpidio, Elpidiense, Maglianese, Montegranaro, Monte Urano, Sangiorgese e San Michele di Lido di Fermo, per totali 15 squadre partecipanti.

Prima Categoria girone A Marche-Abruzzo – Nel primo turno l’Elpidiense supera 6-2 in trasferta il San Michele Lido di Fermo, con quest’ultima sempre esiliata presso la Bocciofila Porto Sant’Elpidio, vista la perdurante indisponibilità della propria sede di gioco; l’altro incontro ha visto la sconfitta casalinga 3-5 del Grottammare sui teramani del Pineto; ha riposato la squadra del Città di Teramo. Seconda categoria – Girone C, Amandola sconfitta 1-7 in casa dal Città di Ascoli, pari 4-4 tra Salaria Monteprandone e La Sportiva Castel di Lama; girone D, parità 4-4 in entrambi gli incontri Montegranaro vs Monte Urano e Maglianese vs Elpidiense. Terza categoria – Girone F, Elpidiense supera 5-3 il Montegranaro, pari 4-4 tra Monte Urano e Maglianese; girone E, netto successo 6-2 del Città di Fermo con Corva Porto Sant’Elpidio, parità 4-4 tra San Michele e Sangiorgese; Girone D, vittorie interne con il medesimo risultato 6-2 in La Sportiva vs Città di Ascoli e Rotella vs Comunanza; Girone C, derby dell’Adriatico a favore 6-2 della Sambenedettese con Grottammare, pari 4-4 tra Spazio Stelle Monsampolo del Tronto e La Sportiva, ha riposato Valtronto Spinetoli.

Trofeo Scarpa d’oro – In programma questa domenica presso la Bocciofila Monte Urano, la classicissima gara nazionale a coppie calzaturiera giunta all’edizione numero 38. Numerosa la partecipazione di giocatori di alto livello di categoria A, B, C e D, provenienti da quasi tutto lo “Stivale” a formare ben 13 gironi eliminatori che vedranno in gara circa 200 giocatori. Inizio gare gironi eliminatori dalle ore 8,30 in numerose strutture provinciali, finale unica prevista nel tardo pomeriggio presso la struttura di gioco della società organizzatrice della Bocciofila Monte Urano.

