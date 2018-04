PROMOZIONE - Nella prima partita dei playoff la formazione di Giuseppe Chierici esce sconfitta dalla palestra di via Pesaro con un pesante 44-72. Gara che nel finale del terzo periodo si accende e si trasforma in un far west con Roberto Picecchi che perde completamente la testa

PORTO SANT’ELPIDIO – L’immagine che più di tutte rimarrà negli occhi della gente presente ieri sera alla Palestra di via Pesaro per assistere alla gara 1 dei playoff tra Faleriense Basket e Independiente Macerata, non sarà una tripla di Lancioni, una penetrazione di Orioli oppure un “dai e vai” degli elpidiensi, bensì sarà il momento in cui il maceratese Roberto Picecchi, ala piccola classe 1982, perde la testa e si scaglia prima contro Alessandro Sebastiani, guardia biancoazzurra classe ’98, e poi con il tecnico locale Giuseppe Chierici. Una follia o un gesto di codardìa, non si può descrivere in altri modi quello che a 41 secondi dalla fine del terzo periodo di gioco ha portato un giocatore di 36 anni ad alzare le mani contro uno di 20 (qui il video dell’aggressione). Qui non si parla di semplici animi accesi o di un elevato livello di agonismo, Roberto Picecchi esce proprio di senno e abbatte qualunque ostacolo si trovi tra sé e Alessandro Sebastiani. Ne sa qualcosa coach Chierici che, entrato nel parquet per difendere il suo giocatore, ne fa le spese. Oltre al danno anche la beffa, perché dopo diversi minuti, quando la situazione sembra ristabilita, i due direttori di gara Geremia Ciaralli di Fermo e Marco Vissocchi di Civitanova Marche, oltre a Picecchi espellono anche il trainer rivierasco, reo di essere entrato in campo superando l’area tecnica.

IL TABELLINO

FALERIENSE BASKET 44: Alessandro Sebastiani 13, Delle Monache 8, Tomassetti 6, Petrini 6, Gian Luca Sebastiani 4, Meconi 3, Malvestiti 2, Orsini 2, Mandolesi 0, Benigni 0, Fabiani 0, Totò 0. All. Giuseppe Chierici

INDEPENDIENTE BASKET MACERATA 72: Orioli 22, Lancioni 21, Coppari 9, Scoppa 9, Pepi 6, Mancini 3, Porfiri 2, Pagnanelli 0, Iommi 0, Picecchi 0, Salvi 0. All. Roberto Castellani

ARBITRI: Geremia Ciaralli di Fermo e Marco Vissocchi di Civitanova Marche

PARZIALI: 16 – 20; 8 – 21; 10 – 16; 10 – 15

PROGRESSIVI: 16 – 20; 24 – 41; 34 – 57; 44 – 72

ESPULSI: Picecchi, Salvi, coach Chierici

LA CRONACA

Parlando del risultato sportivo, invece, la qualificazione della Faleriense Basket alle semifinali dei playoff sembra già compromessa. Il sonoro 44-72 ha messo in evidenza una superiorità tecnica dei maceratesi, con Orioli e Lancioni che si sono confermati punte di diamante dell’Independiente (rispettivamente 22 e 21 punti). Forse, agli elpidiensi, per la prima volta in stagione, è mancato un po’ di individualismo, vedasi i soli 8 punti di Delle Monache, i 6 di Tomassetti, i 4 di Gian Luca Sebastiani e soprattutto l’assenza di Marinelli, uno che sotto canestro avrebbe fatto comodo. Un altro dato che salta all’occhio è la poca precisione dai 6 metri e 75: di fatto se nel corso della stagione la Faleriense ci ha abituato addirittura a 14 triple in una sola gara, ieri ne sono state realizzate la miseria di tre.

Il distacco nell’arco dei quattro periodi è stato minimo: 4 punti nel primo, 6 nel terzo e 5 nel quarto. Quello che ha deciso le sorti dell’incontro è sicuramente il secondo quarto, chiusosi sul parziale di 8-21 con quattro tiri da tre punti degli ospiti.

Martedì (ore 21.45) al Palavirtus di Contrada Fontezucca a Macerata andrà in scena la seconda gara. Se il risultato di ieri dovesse ripetersi la Faleriense sarebbe fuori e l’Independiente andrebbe in semifinale, altrimenti in caso di successo rivierasco, le speranze di cullare ulteriormente il sogno Serie D passerebbero tutte dalla gara di Porto Sant’Elpidio di venerdì 27 aprile, la cosiddetta “bella”.

Leonardo Nevischi