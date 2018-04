Gas alimentari in enologia, convegno a Porto San Giorgio con la partecipazione di Pegas

PORTO SAN GIORGIO - gas alimentari utilizzati nella filiera produttiva del vino hanno un’importanza diversa rispetto al passato: da complementari su alcune fasi di lavorazione, ora sono additivi alimentari fondamentali su tutta la filiera

Lo scorso 24 aprile si è svolto a Porto San Giorgio, presso il David Palace Hotel, un convegno organizzato da Assoenologi Marche, Siad e Pegas srl, legato all’uso dei gas alimentari in enologia, che ha visto la partecipazioni di numerosi addetti ai lavori.

Durante il convegno sono stati affrontati tutti i possibili utilizzi dei gas alimentari nella filiera produttiva del vino con particolar riferimento alle loro proprietà, la manipolazione in sicurezza e l’evoluzione tecnologica. I gas alimentari utilizzati nella filiera produttiva del vino hanno un’importanza diversa rispetto al passato: da complementari su alcune fasi di lavorazione, ora sono additivi alimentari fondamentali su tutta la filiera e vengono impiegati in tutte le fasi dal distacco del grappolo fino all’imbottigliamento Il Gruppo Siad opera da oltre 90 anni nei gas industriali. Pegas, storica realtà di Porto San Giorgio per il gpl rappresenta da anni Siad sul territorio di

Ascoli Piceno Fermo garantendo un capillare servizio di consegna e un costante supporto tecnicocommerciale