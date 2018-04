SERIE A2 - Domenica 29 Aprile e martedì 1 Maggio, in ambo le circostanze alle 18.00, andranno in onda le prime due gare per gli spareggi promozione con palla a due all'interno dell'Hype Forum piemontese. Si tornerà nel Fermano venerdì 4 Maggio

MONTEGRANARO – La Poderosa Pallacanestro, in vista della partita in programma venerdì 4 maggio alle ore 21.00 al PalaSavelli di Porto San Giorgio contro la Eurotrend Biella (leggi qui per conoscere l’intero percorso contro i piemontesi), comunica quanto segue:

B I G L I E T T I

I biglietti per la gara sono acquistabili in prevendita presso i punti vendita d’Italia del circuito Vivaticket.

Nella provincia di Fermo:

Teatro dell’Aquila (via Mazzini 8, Fermo)

Amadeus Dischi (via Verdi 14, Porto San Giorgio)

Tabaccheria B&B (via San Filippo 43, Magliano di Tenna)

MarcheEventi.it (piazza Roma 1, Servigliano)

Nella provincia di Macerata:

Tabaccheria Frenquelli Angelo Enea (corso Garibaldi 36, Civitanova Marche)

Aviorama (via San Constantino 98, Civitanova Marche)

Centro Commerciale Val di Chienti (via Velluti, Piediripa, Macerata)

Biglietteria dei Teatri (piazza Mazzini, Macerata)

Primavisione Macerata (via Roma 125-127, Macerata)

Tabaccheria Vitali (via Filelfo 1, Tolentino)

Teatro Persiani (via Cavour, Recanati)

Nella provincia di Ascoli Piceno:

Amat Ascoli Piceno (Piazza del Popolo 17, Ascoli Piceno)

Biglietteria Ics (via del Commercio 52 presso Centro Commerciale Il Battente, Ascoli Piceno)

Bar Palmarino (viale De Gasperi 303, Centobuchi, Monteprandone)

Tabaccheria L’isola del tesoro (via Gabrielli 114, San Benedetto del Tronto)

Tabaccheria Marchionni (via Ischia 195-195, Grottammare)

Tabaccheria Marinucci Paolo (corso Vittorio Emanuele 80, Cupra Marittima)

Prevendita aperta anche presso il negozio Fashion Store (viale Zaccagnini, Montegranaro).

I tagliandi sono acquistabili anche direttamente dal sito di Vivaticket al seguente link: https://www.vivaticket.it/ita/event/play-off-2018-ottavi-gara-3-xl-extralight-montegranaro-vs-biella/111578.

Da oggi e fino a mercoledì 2 maggio alle ore 20.00 abbonati e membri del Poderosa Family avranno diritto di prelazione sul posto loro assegnato durante la regular season. Due modi per esercitarla:

Procedere all’acquisto al seguente linkhttps:

//www.vivaticket.it/ita/event/play-off-2018-ottavi-gara-3-xl-extralight-montegranaro-vs-biella/111578, quindi cliccare su “Prelazione” e seguire le istruzioni richieste.

Contattare telefonicamente la responsabile biglietteria Gabriella Di Chiara al numero 392.8131174. Da mercoledì sera alle 20.00 inizierà la vendita libera per tutti. La biglietteria del PalaSavelli venerdì sarà aperta a partire dalle 19.30.

P R E Z Z I

Curva: 10.00 Euro

Tribuna non numerata: 13.00 Euro

Tribuna centrale: 18.00 Euro

Tribuna gold: 25.00 Euro

Ridotto (14-18 anni, Over 65, donatori Avis Montegranaro muniti di tessera):

Curva: 6.00 Euro

Tribuna non numerata: 8.00 Euro

Tribuna centrale: 12.00 Euro

Tribuna gold: 18.00 Euro

Under 14: gratis

P U L L M A N D A M O N T E G R A N A R O

La società, in collaborazione con Autolinee Virgilio, organizza degli autobus gratuiti che il giorno della gara collegheranno Montegranaro con il PalaSavelli di Porto San Giorgio. Partenza alle ore 19.30 dal palasport di via Martiri d’Ungheria, ritorno al termine del match.

La prenotazione è obbligatoria. Info e prenotazioni: 392 8131174.

G L O B O B A B Y H O S P I T AL I T Y

In tutte le partite casalinghe della stagione, a partire da un’ora prima della palla a due fino al termine del match, il personale dell’asilo nido civitanovese accoglierà nell’area appositamente allestita davanti all’ingresso B (tra la curva Poderosa e la tribuna laterale non numerata C) i bambini dai 20 mesi a 6 anni che i genitori vorranno affidare loro per poter seguire la partita in serenità ed essere sicuri che i piccoli siano in buone mani.

Per poter fruire del servizio, è necessaria la prenotazione: basta contattare via messaggio privato la pagina Facebook ufficiale della società (https://www.facebook.com/PoderosaBasket/) o inviare una email all’indirizzo press@poderosabasket.it entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 3 maggio indicando nome, cognome ed età del bambino. Vista la limitatezza dei posti (12), si consiglia di prenotare per tempo.