La Pinturetta espugna Montalto

e spera ancora nei playout

PROMOZIONE - Basta un gol in extremis del bomber rossoblu per far sì che la compagine elpidiense strappi via i tre punti dalla tana dei giallorossi. La situazione di classifica cambia poco per la Falcor, ma i tre punti odierni potrebbero essere la luce in fondo al tunnel

sabato 5 maggio 2018

MONTALTO delle MARCHE (AP) – Quando nessuno se lo sarebbe aspettato e quando tutti la davano per spacciata, la Pinturetta riapre il discorso salvezza, continuando a sperare nei playout. Prima di oggi il Montalto aveva disputato 13 partite in casa, totalizzando 22 punti sui 39 disponibili: un fortino quasi inespugnabile. La formazione elpidiense del patron Stelio Verdecchia, grazie al gol sul fil di lana di Spagna, si iscrive ufficialmente all’esclusivo club delle squadre che hanno sconfitto i ragazzi di Roberto Ricciotti nella propria tana. MONTALTO 0: Paolini, Gabrielli, Alessi (82’ Di Buò), Tassotti, Scielzo, Carboni Gianmarco, Carboni Gianluca, Bejtja, Carca (64’ Matricardi), Bruni (73’ Ruggeri), De Luca. A disposizione: Mindoli, Ciucani, Polini, Ciarrocchi. All. Roberto Ricciotti PINTURETTA 1: Luca Vallesi, Mosca, Cancellieri (80’ Carlo Olivieri), Eros Vergari, Alessandro Vergari, Gobbi, Postacchini (68’ Rakipi), Matteo Olivieri, Mancini (90’ Benigni), Spagna (93’ Verdecchia), Dragjoshi. A disposizione: Iacopini, Ferroni, Matteo Vallesi. All. Daniele Fontana RETI: 89′ Spagna ARBITRO: Leonardo Vai di Jesi; assistenti Giacomo Caporaletti di Macerata, Andrea Pizzuti di Macerata LA CRONACA Al termine di una partita tirata e giocata sui nervi nei momenti topici, ad esultare è la Pinturetta Falcor, che esce con i tre punti dal Funari di Montalto. Decisiva ad un minuto dal novantesimo la rete siglata da Stefano Spagna, giunto al nono sigillo stagionale. I ragazzi di mister Ricciotti non hanno demeritato ma la mancanza di cinismo del reparto avanzato ha decretato la sconfitta dei giallorossi. Più lucida e determinata invece la formazione di Daniele Fontana. Ora, quando mancano due giornate alla chiusura della regolar season, il discorso salvezza sembra quanto mai aperto. l.n.