Inizia domani l’avventura

tricolore dell’Officina Caffè Fermo

BILIARDO – I neo campioni regionali di Boccette saranno in gara nel romagnolo Palacervia con tutte le migliori squadre della penisola, in lotta per la conquista del titolo italiano

... venerdì 11 maggio 2018 - Ore 16:57



FERMO – La formazione del presidente Andrea Susino gareggerà con la spensieratezza del niente da perdere visto che per la prima volta nella sua storia è approdata ad una competizione nazionale e quindi con la consapevolezza di non conoscere il proprio livello tecnico rispetto a tutte le altre partecipanti, con la possibilità quindi di ottenere qualsiasi risultato. Il programma del Campionato Italiano Boccette a squadre inizierà nel primissimo pomeriggio di domani con la presentazione di: Officina Caffè Fermo, Manuel Caffè Bocciofila e Nafta Taverna Verde (Emilia Romagna), Neroverdi Veneto), Biliardo Più (Umbria), San Quirico Viola (Toscana), Asd Cer (Lombardia), Carbonai (Liguria) ed a seguire avranno luogo i sorteggi dei due gironi. Alle 16,00 ed alle 21,00 i prime due dei tre turni di qualificazione, il terzo si svolgerà domenica mattina con inizio alle ore 10,00. Alle ore 16,00 sarà il turno delle due semifinali tra le prime due di ogni girone, seguiranno le finali 5/6 e 7/8 posizione. Alle 18,00 la finale per la terza e quarta posizione e le premiazioni dalla quinta all’ottava. Quindi la finale per l’assegnazione del titolo tricolore, in programma dalle ore 21,00. Questi gli alfieri dell’Officina Caffè che onoreranno i colori delle Marche: Giampiero Acciarri, Pasqualino Amabili, Marco Biagini, Mauro Buccolini, Giuseppe Cesca, Giovanni Goffi, Marco Merloni, Daniele Ricci, Simone Sampaolo, Massimo Sciamanna. Tiziano Vesprini